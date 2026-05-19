Un gigante del textil cierra sus puertas en el centro de Castelló de forma inminente
Otra tienda del Grupo Inditex dejará de prestar servicio en la calle Enmedio
El sector del comercio en Castelló se ha desayunado con el anuncio de otro cierre inminente en pleno centro. Un establecimiento con larga trayectoria y referente en el sector del textil ha comunicado su cierre en los próximos días. La fecha prevista de su último día en funcionamiento será este sábado, 23 de mayo. La plantilla ya ha recibido el anuncio del desmantelamiento, que afecta a siete trabajadoras con contrato indefinido.
El peso de los centros comerciales
Se trata de la tienda de Massimo Dutti en la calle Enmedio, número 42, y cuya oferta se centraba en prendas y complementos de moda para hombre y mujer. Ahora mismo los amantes de la marca cuentan otro establecimiento en el centro comercial Salera de Castelló.
Estrategia de Inditex
La enseña, del Grupo Inditex, se suma a la progresiva reducción de la presencia del conglomerado de Amancio Ortega en el corazón de la capital de la Plana. Tras el gran impacto del cierre de Zara, ya antes se había ido produciendo el proceso de reducción de tiendas que prestan servicio en el centro de la ciudad, como Pull and Bear o la de Oysho, que ahora. De este modo, quedará como único superviviente de Inditex en el centro Stradivarius, enfocado al público juvenil y ubicado enfrente de la tienda de Massimo Dutti, también en la calle Enmedio.
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