De Ignasi a Vero: Cambio de rumbo en Compromís per Castelló

Compromís mueve ficha en Castelló y lo hace con una decisión que va mucho más allá de un simple relevo orgánico. La designación de Verònica Ruiz como futura candidata a la alcaldía supone también un cambio de ciclo interno, de estilo político y, probablemente, de estrategia electoral.

La salida de Ignasi Garcia de la carrera municipal no es menor. Durante la última década, Garcia ha representado como portavoz de la formación en el ayuntamiento el perfil más institucional y moderado de Compromís, tanto desde el gobierno, como desde la oposición. Vinculado al antiguo Bloc y con una forma de hacer política más pragmática que ideológica, ha sido capaz de ejercer de puente entre distintas sensibilidades de la coalición y también de mantener interlocución con sectores alejados del votante tradicional valencianista. Su tono ha estado más cerca de la gestión y la crítica argumentada que de la confrontación identitaria o simbólica.

Por eso, el paso al lado anunciado este lunes tiene una lectura política evidente: gana peso el ala más ideológica de Compromís. Vero representa otro modelo. Procedente de Iniciativa, ahora fuera de ella, cercana políticamente al universo de Mónica Oltra y vinculada a discursos más marcados en cuestiones feministas, LGTBI, memoria democrática o activismo cultural, encarna una línea más reconocible para el votante de izquierdas duro. Su etapa en el gobierno municipal ya dejó señales claras, especialmente con decisiones de fuerte carga simbólica como la retirada de la cruz del parque Ribalta. También ha evidenciado su forma de hacer política desde la tribuna de Les Corts.

La operación no parece casual. Compromís entiende que el contexto político de 2027 será muy distinto al de 2023. Entonces, la coalición quedó fuera del gobierno municipal tras dos legislaturas y obtuvo tres concejales. Ahora busca ampliar ese espacio político frente al PP de la alcaldesa, Begoña Carrasco, que gobierna junto a Vox, con Antonio Ortolá como líder (es la única formación con representación en el consistorio que todavía no ha dejado claro su alcaldable, pese a que todo apunta a que será el propio Ortolá), y ante un PSPV que sigue intentando recomponerse en la ciudad yy trabaja desde hace meses con un candidato potente en clave electoral como Rafa Simó.

Por tanto, la apuesta de la coalición valencianista en Castelló pasa por movilizar más que moderar. En ese sentido, la elección de Ruiz conecta también con el movimiento paralelo en la ciudad València, donde Mónica Oltra ha anunciado su intención de encabezar el cartel electoral para aspirar a la alcaldía. Compromís parece caminar hacia una recuperación de perfiles más reconocibles ideológicamente, menos centrados en la transversalidad y más enfocados en activar emocionalmente a su electorado tradicional.

Ignasi Garcia deja caer en redes que la decisión no nace desde el conflicto abierto, sino desde una transición pactada para evitar fracturas internas y no ir a la guerra los próximos meses. Habla de “relleu i renovació”, reivindica que “en política no toca perpetuar-se” y bendice públicamente a Ruiz. También recuerda a sus antecesores, Toni Porcar y Enric Nomdedéu. Pero incluso en ese tono conciliador se percibe que podría haber optado a seguir a nivel municipal y veremos el papel que jugará dentro de la estructura autonómica de Compromís. Su trayectoria le avala.

La incógnita ahora es si este giro beneficia electoralmente a la coalición. Compromís confía en que un perfil más reconocible ideológicamente sirva para recuperar votantes desencantados y polarizar frente al PP y Vox y marcar claramente distancias respecto al PSPV. Sin embargo, también asume el riesgo de perder parte de la centralidad política que representaba Garcia. En una ciudad como Castelló, donde las elecciones suelen decidirse en espacios moderados y donde el voto urbano es especialmente sensible a la gestión y no solo al discurso ideológico, el movimiento tiene tanto de oportunidad como de apuesta arriesgada.

Compromís no solo ha elegido candidata. Ha elegido también qué tipo de identidad política quiere proyectar en los próximos años en la capital de la Plana.