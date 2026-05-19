Indignación en Castelló por una pintada antifeminista en el templete de Ribalta
El mensaje antifeminista ha aparecido en una de las escaleras
El templete del parque Ribalta de Castelló ha amanecido con una pintada machista en una de sus escaleras. Personas desconocidas han hecho una pintada en la que se puede leer "Feministas parásitas "violentadas" de paguitas y de joder al hombre".
En este emplazamiento, además de los conciertos de la Banda Municipal de Música, también se utiliza por parte de distintas asociaciones para actividades de ocio o familiares, así como por parte de agrupaciones de mayores que desarrollan actividades y ejercicio al aire libre.
Un grupo de mujeres jubiladas, que realiza ejercicios de tonificación y musculación en este templete, a través de la Oficina del Mayor, ha mostrado su indignación por esta pintada y ha rechazado su contenido. Además, también se puede leer en el mismo emplazamiento, justo debajo del primero, otro mensaje que dice "¡Ojalá nunca maltraten a tu madre!".
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