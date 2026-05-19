"Llevamos 1.200 euros invertidos en nuestros derechos y también en los del alumnado"

Tras siete días de huelga, el ambiente sigue caldeado entre los docentes de Castelló. Este martes han vuelto a salir a las calles para reivindicar sus derechos y los de sus alumnos, en una nueva jornada de movilizaciones marcada por la incertidumbre ante la falta de acuerdo entre los sindicatos y la Conselleria de Educación. Mientras continúan las protestas en distintos puntos de la Comunitat Valenciana, el profesorado mantiene la presión para reclamar mejoras salariales, una reducción de ratios y más recursos para los centros educativos.

La tensión se mantiene después de la maratoniana reunión celebrada entre la Administración y los sindicatos convocantes —STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE—, que terminó de madrugada sin un pacto definitivo. Aunque la Conselleria, dirigida por Carmen Ortí, elevó su propuesta salarial hasta una subida progresiva de 200 euros mensuales y abrió la puerta a negociar cuestiones como las plantillas o la desconexión digital, las organizaciones sindicales consideran que todavía quedan reivindicaciones clave sin resolver. A la espera de nuevas reuniones, las movilizaciones previstas en Castelló y el resto de provincias siguen adelante.

Belén Garcia, profesora de Economía del IES Ribalta, ha asegurado durante la concentración que entre el profesorado sigue predominando un “sentimiento de lucha” para conseguir que la Conselleria atienda sus reivindicaciones y se alcance un acuerdo. La docente ha explicado que el ambiente entre los compañeros continúa siendo de movilización y esperanza, además de desear que haya un entendimiento entre sindicatos y Administración en las próximas horas. “Todo el esfuerzo que estamos haciendo tiene que servir para algo”, ha señalado.

Consecuencias económicas

La profesora también ha puesto el foco en el impacto económico que está suponiendo la huelga para los docentes. Según ha explicado, cada jornada de paro implica dejar de percibir el salario correspondiente y, tras varios días de movilizaciones desde el pasado 11 de mayo, algunos profesores podrían haber perdido ya alrededor de mil euros. “Es mucho dinero”, ha lamentado, al tiempo que ha defendido que el sacrificio merece la pena si finalmente se traducen en mejoras para el profesorado y para la educación pública.

Yolanda, profesora del departamento de Valenciano de la Escuela Oficial de Idiomas de Castellón, ha asegurado sentirse “muy orgullosa” del esfuerzo que está realizando el profesorado durante la huelga. La docente ha destacado el sacrificio económico y personal que están asumiendo muchos trabajadores de la educación para mantener las movilizaciones, y ha recordado que cada día de paro supone una pérdida de salario y de días de vacaciones. “La gente tiene que entender que no estamos aquí de vacaciones ni tomando el sol”, ha señalado.

Galería de imágenes: nueva jornada de movilizaciones de los profesores en Castellón /

Pese al desgaste que está suponiendo la protesta, Yolanda ha valorado positivamente el apoyo ciudadano que están recibiendo los docentes en las calles. Según ha explicado, durante las concentraciones son frecuentes las muestras de respaldo desde balcones y ventanas, con vecinos aplaudiendo y exhibiendo camisetas verdes en señal de apoyo a la educación pública. No obstante, ha lamentado la falta de avances visibles por parte de la Conselleria de Educación y ha asegurado que el profesorado sigue esperando “un paso adelante” en las negociaciones.

Cati Moreno, portavoz de UGT en las comarcas de Castellón, ha asegurado que la respuesta del profesorado a la huelga está siendo “masiva” y muy participativa en toda la provincia. La representante sindical ha reclamado a la Conselleria de Educación una negociación “real y efectiva” para mejorar las condiciones laborales y salariales del profesorado, y ha criticado que las propuestas planteadas hasta el momento resultan insuficientes. Además, ha defendido que la educación pública valenciana “merece recursos, escucha y futuro”, al tiempo que ha insistido en la necesidad de incrementar la dotación de medios en los centros educativos.

En la misma línea se ha pronunciado Miquel, profesor de Física y Química del IES La Plana, quien ha destacado el amplio seguimiento de las movilizaciones entre los docentes. El profesor ha mostrado su confianza en que la reunión prevista con la Conselleria permita desbloquear el conflicto y empezar a revertir la situación el próximo curso. “Llevamos siete días de huelga y aproximadamente 1.200 euros invertidos en nuestros derechos y también en los del alumnado”, ha afirmado. Miquel también ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a las familias y ha asegurado que el alumnado de segundo de Bachillerato tiene garantizada la evaluación y que el temario “está completamente acabado”, pese al desarrollo de la huelga.

Manifiesto de los profesores

Los directores y directoras de decenas de institutos de Secundaria de la provincia de Castellón han hecho público un manifiesto en apoyo a la huelga docente y para denunciar la situación que atraviesan los centros educativos valencianos. Reunidos este martes en Benicàssim, los responsables de los institutos aseguran que los equipos directivos y los claustros se han convertido en “motores de estabilidad y cohesión” en un contexto marcado por la falta de recursos, los recortes acumulados y el aumento de las necesidades educativas.

En el documento, los firmantes denuncian la ausencia de respuestas por parte de la administración educativa ante cuestiones que consideran clave para el funcionamiento de los centros, como la asignación de recursos, la planificación de unidades vacantes, la atención al alumnado recién llegado o las infraestructuras educativas. También muestran su solidaridad con los equipos directivos afectados por situaciones derivadas de la DANA, la saturación de los centros o la falta de continuidad de las plantillas.

Además de respaldar las reivindicaciones de la huelga indefinida del profesorado, los directores advierten de que “no descartan” presentar su dimisión si no se desbloquea el conflicto con la Conselleria de Educación. El manifiesto ha sido suscrito por numerosos centros de la provincia.