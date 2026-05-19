Manifestación masiva con 'mascletá' del profesorado en Castelló

La protesta del profesorado ha vuelto a hacerse visible hoy martes en Castelló con una nueva jornada de movilizaciones marcada por el ruido, los cánticos y una “mascletà” reivindicativa organizada por los docentes. Tras siete días de huelga, cientos de profesores han salido de nuevo a la calle para reclamar mejoras laborales y más recursos para la educación pública, en un ambiente de protesta que ha mezclado indignación y determinación.

El acto ha arrancado a media mañana con una concentración en la que han participado docentes de distintos centros educativos de la ciudad. Equipados con silbatos, bocinas y botellas de plástico, los manifestantes han protagonizado una particular “mascletá” reivindicativa con la que han querido hacer visible el malestar del sector educativo y mantener la presión sobre la Conselleria d'Educació. Esta manifestación también ha estado acompañada por una actuación del Conservatorio Profesional de Danza de Castellón y por una batucada con la que han logrado hacer más ruido.

Los docentes han acudido vestidos con camisetas verdes y portando pancartas en las que se han podido leer mensajes a favor de la reducción de ratios, mejoras salariales y más recursos para los centros educativos.