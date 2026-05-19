Manifestación masiva con 'mascletá' del profesorado en Castelló
La protesta del profesorado en Castelló alcanza su séptima jornada de huelga, marcada por el ruido para reclamar más inversión en la educación pública
Paula Vázquez
La protesta del profesorado ha vuelto a hacerse visible hoy martes en Castelló con una nueva jornada de movilizaciones marcada por el ruido, los cánticos y una “mascletà” reivindicativa organizada por los docentes. Tras siete días de huelga, cientos de profesores han salido de nuevo a la calle para reclamar mejoras laborales y más recursos para la educación pública, en un ambiente de protesta que ha mezclado indignación y determinación.
El acto ha arrancado a media mañana con una concentración en la que han participado docentes de distintos centros educativos de la ciudad. Equipados con silbatos, bocinas y botellas de plástico, los manifestantes han protagonizado una particular “mascletá” reivindicativa con la que han querido hacer visible el malestar del sector educativo y mantener la presión sobre la Conselleria d'Educació. Esta manifestación también ha estado acompañada por una actuación del Conservatorio Profesional de Danza de Castellón y por una batucada con la que han logrado hacer más ruido.
Los docentes han acudido vestidos con camisetas verdes y portando pancartas en las que se han podido leer mensajes a favor de la reducción de ratios, mejoras salariales y más recursos para los centros educativos.
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