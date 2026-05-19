Crean una oficina para combatir la suciedad y la falta de recogida de basura en Castelló

El Ayuntamiento de Castelló, en colaboración con la empresa Tetma --Simetría-- (actual gestora del servicio de recogida de basura y limpieza desde el pasado mes de octubre), ha abierto una oficina de servicio al ciudadano con el fin de combatir la falta de limpieza de las calles y la basura. De hecho, la apertura de este local figuraba como una mejora de Tetma a la hora de concurrir al concurso de adjudicación de este servicios.

Se trata de unas dependencias de información ambiental ubicadas en la avenida Rey don Jaime número 86 bajo que está abierta al público de 8.00 a 17.00 horas y que recoge todas las quejas y sugerencias que quieran aportar los castellonenses con el fin de mejorar este servicio municipal en la capital de la Plana, al estar atendidas por dos personas. "Porque la ciudad se cuida entre todos", ha manifestado el concejal de Servicios Urbanos, Sergio Toledo.

Imagen de la puerta principal de esta oficina, este lunes. / P. A.

El edil también ha invitado a la ciudadanía a acercarse hasta esta oficina si ven suciedad o tienen una queja por la falta de limpieza o enseres abandonados. "Pueden avisar ahí de las incidencias ambientales y se actúa prácticamente de forma inmediata para solucionar el problema", ha dicho Toledo, quien también ha concretado que los castellonenses puede pedir la recogida de voluminosos con cita previa o informarse sobre cómo poner una queja a distancia. El teléfono al que pueden recurrir es el 964 216134.

Otra imagen de la oficina. / P. A.

Junto a la apertura de esta oficina, el Ayuntamiento de Castelló se centra en estos momentos en la renovación de contenedores de envases ligeros y de papel y cartón en la ciudad. Unos recipientes que se suman a los 150 de color negro para orgánica que ya prestan servicio en el casco urbano desde enero.

Dentro de la nueva contenerización prevista en el contrato de recogida de residuos y limpieza, los contenedores se irán cambiando en todos los distritos y los primeros 200 ya se han instalado en el Grau. En total serán 669 contenedores de envases ligeros y 968 de papel y cartón y que en una fase posterior se complementarán con otros 1.308 de fracción resto.

Hay que recordar que el consistorio adjudicó este servicio hace siete meses por un importe de 372.568 euros al año y por un plazo de 15. Entre las mejoras, además del cambio de contenedores y la eliminación de los soterrados para evitar malos olores y mejorar la estética viaria, destacan la instalación de contenedores inteligentes para la basura orgánica y que se abrirán con la tarjeta ciudadana con lo que se podrán facilitar descuentos en la tasa de la basura en cuanto presten servicio, la realización de planes de educación ambiental, prevención de la generación de residuos, mejoras de las aportaciones en la recogida de otros materiales como: vegetales, enseres, voluminosos, aceites y aquellos que ahora se pueden depositar en los ecoparques y no tienen cabida en los contenedores de separación habituales y la apertura de una oficina de información al ciudadano.