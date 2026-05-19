El PSOE denuncia el "caos urbanístico" en Castelló por la construcción de 26 viviendas en un bajo comercial

El grupo municipal socialista de Castelló ha denunciado el “caos urbanístico y la absoluta falta de control” del gobierno municipal de PP y Vox tras conocerse la construcción de 26 nuevas viviendas en un bajo comercial de aproximadamente 1.600 metros cuadrados situado en la calle Algemesí.

La concejala socialista Anunciación Láinez ha advertido de que este nuevo caso “es el ejemplo perfecto del modelo de ciudad que está impulsando Begoña Carrasco: más especulación, más saturación urbana y más problemas para los vecinos y vecinas”.

“El edificio fue construido originalmente para 64 viviendas y ahora pretenden sumar otras 26 dentro de un bajo comercial. Estamos hablando de pasar de 64 a 90 viviendas en un mismo bloque, con unas infraestructuras que nunca fueron diseñadas para soportar esa carga”, ha señalado Láinez.

Suministro de agua

Desde el PSPV alertan de la creciente preocupación vecinal por el impacto que esta actuación puede generar sobre el suministro de agua, la red eléctrica, el alcantarillado, la movilidad y la convivencia diaria del edificio y del entorno.

“Los vecinos y vecinas tienen derecho a saber si el Ayuntamiento de Castelló ha autorizado realmente este cambio de uso, en qué condiciones se ha hecho y qué controles técnicos existen sobre una actuación que puede afectar gravemente a la calidad de vida del barrio”, ha explicado la edil socialista.

En este sentido, el Grupo Municipal Socialista ha solicitado acceso completo al expediente municipal relativo a la construcción de estas 26 viviendas en la calle Algemesí, con el objetivo de conocer todos los informes técnicos y permisos concedidos.

Sin autorización municipal visible

Además, el PSPV ha denunciado que las placas de prohibido aparcar y las vallas utilizadas por la empresa constructora para cortar la calle Algemesí no muestran autorización municipal visible, por lo que “nos causan dudas sobre su legalidad”. Según Láinez, esta situación está generando importantes problemas de seguridad y movilidad para el vecindario. “Al cortar la calle, algunos vecinos solo pueden salir del garaje circulando en dirección contraria, con el consiguiente riesgo para peatones y vehículos. Es una situación absolutamente irresponsable”, ha criticado.

La concejala socialista también ha mostrado su sorpresa por algunas de las respuestas técnicas trasladadas desde el Ayuntamiento sobre la capacidad de la red de alcantarillado, donde se asegura que no se prevén problemas “siempre que se haga un uso responsable”.

“La pregunta es qué entiende el gobierno de Carrasco por un uso responsable. ¿Ir al baño por turnos? ¿Abrir los grifos a determinadas horas? Estamos hablando de servicios básicos y de planificación urbana seria, no de improvisaciones”, ha ironizado.

Crecimiento descontrolado

Desde el PSPV de Castelló recuerdan que llevan meses denunciando el crecimiento descontrolado de conversiones de bajos comerciales en viviendas, muchas de ellas con condiciones muy cuestionables y con riesgo de convertirse en auténticas infraviviendas.

“Mientras el acceso a la vivienda sigue siendo uno de los grandes problemas de Castelló, el Partido Popular ha bloqueado todas las iniciativas socialistas para regular este fenómeno y evitar abusos urbanísticos. A Begoña Carrasco parece darle igual la saturación de los barrios mientras continúe el negocio especulativo”, ha lamentado Láinez.

Por último, la concejala socialista ha reclamado “más transparencia, más control y más protección para los vecinos y vecinas” y ha advertido de que el PSPV “va a llegar hasta el final para aclarar si esta actuación cumple realmente con toda la normativa urbanística y de seguridad exigible”.