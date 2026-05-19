Vox lleva al Ayuntamiento de Castelló una declaración en defensa de autónomos y comercio local

El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Castelló ha registrado una declaración institucional con la que pretende poner el foco en la situación que atraviesan los trabajadores autónomos y los pequeños empresarios, a los que considera uno de los pilares fundamentales de la economía local y nacional.

La iniciativa se enmarca en un escenario de creciente dificultad para el pequeño tejido productivo, marcado por la presión fiscal, el incremento de costes y la carga burocrática que soportan los profesionales por cuenta propia en España.

El portavoz adjunto de Vox en Castellón, Alberto Vidal, ha señalado que los autónomos "son quienes realmente sostienen el tejido económico de Castelló", ya que detrás de este colectivo se encuentran pequeños comerciantes, hosteleros, profesionales, transportistas o agricultores que cada día abren sus negocios "en condiciones cada vez más difíciles y con menos margen para sobrevivir".

Situación límite

En este sentido, Vidal ha advertido de que "la combinación de subida de cotizaciones, incremento de impuestos, inflación acumulada y encarecimiento de suministros está llevando a muchos autónomos a una situación límite, en la que mantener la actividad se convierte en un esfuerzo prácticamente heroico".

El edil ha subrayado además que esta situación "no es un fenómeno aislado", sino una tendencia que, según ha apuntado, se percibe en el conjunto del país y también en la ciudad de Castellón, donde cada vez más pequeños negocios encuentran dificultades para continuar su actividad.

Numerosas trabas

Vidal ha vinculado esta situación a las "numerosas trabas del Gobierno central" y ha advertido de que la desaparición progresiva del comercio local «no es solo un problema económico, sino también social y de modelo de país», ya que afecta directamente a la vida de los barrios, al empleo de proximidad y a la cohesión del tejido urbano.

El concejal ha insistido en que los autónomos "no pueden seguir soportando en solitario el peso de unas políticas socialistas que incrementan costes sin tener en cuenta su capacidad real de resistencia". Por ello, ha defendido la necesidad de avanzar hacia un marco normativo más sencillo, más estable y menos gravoso.

Asimismo, Alberto Vidal ha reclamado que la administración pública "deje de ser un obstáculo añadido" para quienes intentan emprender o mantener abierto su negocio en un contexto económico complicado.

Propuestas de acuerdo

En su declaración institucional, Vox propone que el Ayuntamiento de Castellón manifieste su reconocimiento institucional a los trabajadores autónomos y a los pequeños empresarios del municipio, destacando el papel que desempeñan en la creación de empleo, la generación de actividad económica y el mantenimiento del comercio local.

En segundo lugar, el grupo municipal plantea que el consistorio reafirme su compromiso de continuar impulsando, dentro del ámbito de sus competencias, medidas dirigidas a la simplificación administrativa y a la reducción de cargas burocráticas.

Vidal ha señalado que el objetivo es facilitar la actividad económica, reducir los tiempos de tramitación y mejorar la relación entre la administración y los ciudadanos, especialmente en lo que afecta a la creación y consolidación de pequeños negocios y proyectos de emprendimiento.

Además, la propuesta de Vox quiere que el pleno del Ayuntamiento de Castellón acuerde instar al Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, a adoptar medidas orientadas a aliviar la presión fiscal y social que soportan los autónomos.

Reducción de cotizaciones

Entre ellas, la formación incluye la reducción de cotizaciones, la implantación de mecanismos de apoyo para aquellos trabajadores por cuenta propia con ingresos insuficientes, la simplificación real de la normativa fiscal y administrativa, así como el impulso de políticas de protección del comercio de proximidad frente a la competencia de grandes plataformas digitales y multinacionales.

En cuarto lugar, Vox plantea que el Ayuntamiento inste a la Generalitat Valenciana a reforzar y ampliar las líneas de apoyo destinadas a autónomos, comercio local y pequeñas empresas, priorizando ayudas directas, ágiles y efectivas que permitan compensar el incremento de costes y la pérdida de rentabilidad.

La formación considera especialmente relevante garantizar que estas medidas tengan un impacto real en la continuidad de la actividad económica en Castellón y en el mantenimiento del tejido productivo local.

Por último, la declaración institucional de Vox propone dar traslado del acuerdo al Gobierno de España, a la Generalitat Valenciana y a las asociaciones representativas de trabajadores autónomos, comercio y pequeña empresa de Castellón, con el fin de que conozcan el posicionamiento institucional del Ayuntamiento y puedan valorar su contenido.