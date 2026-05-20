La asignatura pendiente de Castelló con el coche eléctrico

Castelló muestra la necesidad de darle un impulso a sus puntos de recarga para vehículos eléctricos. La ciudad cuenta con 64 cargadores, según los datos ofrecidos por la página web Electromaps, una cifra que equivale a 3,63 puntos de recarga por cada 10.000 habitantes.

El dato deja a la ciudad con una necesidad de impulsar estas electrolineras, lejos de las urbes con una red más densa y también por debajo de varias capitales con una población muy similar. E incluso, con una tasa de puntos por habitante muy alejada de poblaciones mucho más pequeñas.

En el top 20

La capital de la Plana está en el top 20 nacional de capitales con menos cargadores por cada 10.000 habitantes, una proporción que evidencia margen de mejora en un contexto en el que la presencia de vehículos eléctricos e híbridos enchufables continúa creciendo.

Donde más llama la atención el dato es al comparar Castelló con ciudades de tamaño parecido. Por ejemplo, Burgos, con una población prácticamente idéntica, suma 75 cargadores y alcanza una ratio de 4,25 puntos por cada 10.000 habitantes. También Albacete, con una dimensión demográfica similar, dispone de 83 cargadores y se sitúa en 4,81 puntos por cada 10.000 vecinos. Más clara todavía es la diferencia con Santander, que con 90 puntos de recarga llega a una tasa de 5,20 cargadores por cada 10.000 habitantes.

En cambio, Castelló sí mejora los datos de otras ciudades importantes. Supera a Almería, que cuenta con 60 cargadores y una ratio de 2,93, y a Santa Cruz de Tenerife, con 53 puntos y 2,50 cargadores por cada 10.000 habitantes. También queda por encima de ciudades como Bilbao, A Coruña, Ourense o Jaén en proporción de cargadores por población.

En la parte alta de la clasificación aparecen ciudades que muestran una implantación mucho más intensa y llaman la atención por su pequeño tamaño. Así, Segovia lidera el listado con 8,37 cargadores por cada 10.000 habitantes, seguida de Ávila, con 7,66, y Cuenca, con 7,11.

Impulso municipal

El Ayuntamiento de Castelló contaba hasta el año pasado con 11 electrolineras municipales en la vía pública, una red gratuita destinada a facilitar el uso del vehículo eléctrico en la ciudad. Estos puntos se reparten por ubicaciones como la avenida de Vila-real, la calle Río de la Plata, la travesía Benifazar esquina con la N-340, la calle Gaibiel esquina con la calle Gobernador y el paseo Buenavista del Grau.

También están operativas bases en la calle Río Sella esquina con la avenida Châtellerault y otros dos puntos en la avenida de Lidón, aproximadamente frente a los números 56 y 57. La red municipal de cargadores combina cargadores de distinta velocidad, con puntos de carga lenta, semirrápida y rápida.