Castelló da por terminada una actuación clave en el cementerio municipal

El Ayuntamiento de Castelló sigue adelante con sus actuaciones de mejora de los distintos espacios públicos de la ciudad. En este caso, han finalizado las obras de mejora en parte de los viales del cementerio municipal. Los trabajos han contado con una inversión de 150.000 euros y un plazo de ejecución de ocho semanas, iniciado el pasado mes de enero.

Las obras de reparación de viales han tenido como objetivo adecuar y mejorar la accesibilidad, tanto para peatones como para vehículos, mediante la reparación de los viales existentes, que se encontraban deteriorados por el paso de los años. Además, las actuaciones garantizan la continuidad del drenaje existente en el interior del recinto, concretamente en la parte este del cuadro San Vicente.

Pavimentación

La intervención se ha llevado a cabo mediante la pavimentación de 250 m² de hormigón impreso, 2.408 m² de asfaltado y 470 m² de aceras de hormigón, dando además continuidad a la red de drenaje ejecutada en fases anteriores.

El concejal de Infraestructuras y Servicios Urbanos, Sergio Toledo, acompañado por el concejal de Cementerios, Vicente Sales, ha visitado el cementerio de Castelló para comprobar el resultado final de las obras de mejora ejecutadas en parte de sus viales.

Toledo ha destacado que “cada espacio público de nuestra ciudad debe encontrarse en perfectas condiciones, porque es lo que la ciudadanía merece: una ciudad acorde a sus necesidades y exigencias”.

"Obras necesarias"

Además, ha señalado que “hemos recepcionado unas obras necesarias que van a mejorar notablemente las condiciones del Cementerio Municipal de Castellón. Con ellas, avanzamos en el compromiso del equipo de gobierno de Begoña Carrasco de dignificar un lugar tan emblemático como el Cementerio, unos trabajos que estarán prácticamente finalizados a finales de año”.

Por su parte, el concejal de Cementerios, Vicente Sales, ha indicado que “el cementerio municipal tiene que estar a la altura de la ciudad que tenemos, una ciudad que mejora día a día”.

En este sentido, ha subrayado que “no solo hemos mejorado los viales, sino también el drenaje, una línea de trabajo que ya veníamos desarrollando y que vamos a continuar con las mejoras oportunas en el camposanto municipal”.