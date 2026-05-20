Castelló suma a su presupuesto el 90% de las propuestas del Consejo Social de la Ciudad

El Ayuntamiento de Castelló ha sumado el 90% de las propuestas que realizó el Consejo Social de la Ciudad a su presupuesto de 2026, según ha anunciado este miércoles la alcaldesa Begoña Carrasco, quien ha presidido la reunión de esta nueva sesión acompañada, vía telemática, por el concejal delegado del área de Gobierno de Impulso Económico, Empleo y Capital Humano, Juan Carlos Redondo, y por el edil de Participación Ciudadana, Paco Cabañero.

La primera edila, quien ha recordado que la ciudad es líder en gestión de fondos europeos y que el consistorio está redactando un nuevo Plan de Igualdad de Oportunidades, ha hecho hincapié en que “el Presupuesto 2026 que aprobó el Gobierno de la ciudad es la herramienta principal para la gestión municipal. Hemos trabajado para que sea un verdadero documento de consenso y que dé respuestas a los principales retos y necesidades de la ciudad de Castellón y de sus vecinos y vecinas. Por eso lo hemos compartido con todos los órganos de participación ciudadana para que llegue al máximo número de castellonenses, como es el caso de este Consejo Social de la Ciudad de Castellón, para incorporar también el máximo número de aportaciones a las cuentas municipales de este año”.

En este sentido, y refiriéndose en concreto a Consejo Social de la Ciudad, Carrasco ha mostrado su satisfacción al comprobar como “el presupuesto de 2026 incorpora cerca del 90% de las propuestas y sugerencias que se trasladaron en su día por parte de los miembros de este Consejo Social de la Ciudad”.

“La vocación de este equipo de Gobierno municipal es la de aplicar siempre la escucha activa y la apuesta por la participación ciudadana en cada una de sus iniciativas y, con mayor motivo, actuar de esta manera con las aportaciones que nos llegan desde este Consejo Social”, ha remarcado.

"Calidad de vida de los castellonenses"

La alcaldesa ha querido también destacar de entre las propuestas que se trasladan o que ya se ven reflejadas en el presupuesto municipal que “algunas de las más importantes y que afectan a la calidad de vida de los castellonenses tienen que ver con el área de Bienestar Social”.

Juan Carlos Redondo, quien ha sido el encargado de desgranar estas propuestas recogidas por el presupuesto, ha resaltado entre otras “la apuesta por el refuerzo de los Servicios Sociales, que en este año 2026 ha servido para crear una total de 8 nuevas plazas estructurales de funcionarios de carrera, tanto con trabajadoras sociales como educadoras sociales, lo que va a mejorar sustancialmente la atención a nuestros vecinos y vecinas”

Redondo también ha dado cuenta de otra de las propuestas que habían llegado llegado desde el Consejo Social que tienen que ver con el aumento de las ayudas a entidades sociales. El concejal ha recordado que “Este incremento ha sido de 155.930,02 euros este año, alcanzando la partida destinada a convenios nominativos la cifra de 2.083.479 euros, la cantidad más alta desde el año 2019”. El concejal también ha querido poner en valor que “se ha procedido a la revisión de todos los convenios nominativos que tiene la Concejalía de Bienestar Social con las entidades sociales de la ciudad, y se ha aumentado la cuantía de todos ellos”.

Juan Carlos Redondo también se ha referido a la inclusión en los presupuestos de más oferta formativa para personas mayores “sobre todo en lo relacionado con la lucha contra la brecha digital, que se realiza a través de cursos específicos. En relación con la Gente Mayor, también se incluyen partidas que evitan el maltrato a los mayores y el impulso a la convivencia intergeneracional, con programas en los que participan estudiantes de la UJI, o programas formativos para personas cuidadoras, tanto profesionales como familiares”.

Informe de presidencia

El orden del día de este Consejo Social de la Ciudad ha incluido también un informe de Presidencia que ha presentado la propia alcaldesa y donde ha destacado las principales iniciativas yo proyectos municipales en los últimos meses.

Así, Carrasco ha destacado la aprobación del presupuesto de más de 253 millones de euros, “con más inversiones y menos impuestos para los castellonenses”, la finalización y renaturalización del aparcamiento disuasorio en la avenida del Mar (Goliat), y el impulso para la puesta en marcha de proyectos como el Censal Parc, “cuya construcción comenzará este mismo año, la llegada del TRAM a nuestras playas este verano o la reforma del Mercado Central”.

Carrasco también ha querido poner el foco en la vivienda. “Desde el Gobierno de la ciudad estamos propiciando la puesta en disposición de suelo que permitirá que se construyan próximamente cerca de 3.800 pisos, el 40% de protección pública. Porque esta está siendo la legislatura de la vivienda”.