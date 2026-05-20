Compromís exige recuperar la capacidad de la Generalitat para legislar sobre derecho civil valenciano

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló ha presentado una declaración institucional en defensa del derecho civil valenciano. La formación reclama recuperar la capacidad de la Generalitat Valenciana para legislar en esta materia, tal y como recoge el Estatuto de Autonomía.

La iniciativa se presenta después de que el Tribunal Constitucional anulara varias leyes valencianas aprobadas por Les Corts, entre ellas la de régimen económico matrimonial, la de custodia compartida y la de uniones de hecho. Según Compromís, estas decisiones dejaron sin efecto una competencia reconocida en la reforma estatutaria de 2006.

Vera Bou, concejala de Compromís, ha defendido que “el derecho civil valenciano no es una cuestión jurídica menor, sino una herramienta fundamental para ofrecer respuestas propias a la realidad social del territorio”. En este sentido, ha señalado que “hablamos de legislar sobre cuestiones tan importantes como las relaciones familiares, la convivencia o los derechos de las personas desde una perspectiva valenciana y adaptada a nuestro contexto”

Vera Bou, de Compromís, en el Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

Bou también ha criticado que las sentencias del Tribunal Constitucional mantienen una situación que, a su juicio, arranca con la abolición de los Fueros en 1707. La edil ha lamentado que, mientras otros territorios con derecho foral pueden desarrollar su propio derecho civil, la Comunitat Valenciana siga teniendo limitada esta capacidad.

La declaración institucional insta también a Les Corts Valencianes a impulsar una reforma de la Constitución que garantice de forma clara la competencia valenciana en derecho civil y el reconocimiento efectivo de lo establecido en el Estatuto de Autonomía.

Bou señala que “Existe un consenso amplísimo en la sociedad valenciana en defensa de nuestro derecho civil, con cientos de ayuntamientos, instituciones y entidades que ya se han posicionado a favor”, concluyendo que “es hora de que este consenso se traduzca en decisiones políticas valientes que pongan fin a esta anomalía democrática”.