Los okupas prefieren ya el centro de Castelló. Esta es la calle donde la Policía Local ha evitado otra entrada ilegal

La Policía Local de Castelló ha evitado una nueva ocupación ilegal en una vivienda ubicada en el centro de la ciudad y con esta ya son dos las okupaciones en las que los agentes han tenido que intervenir en el casco urbano. Si bien hace unos días fue en una casa de la calle San Félix, a escasos metros de la plaza Clavé, este miércoles la policía municipal, a través de la sección de Proximidad, ha actuado de forma rápida tras tras detectar la situación y comprobar la presencia de tres personas en el interior del inmueble de la calle Enmedio (en las inmediaciones de Cortefiel), iniciando de forma inmediata las actuaciones correspondientes para impedir que la ocupación llegara a consolidarse. Hasta este momento la mayoría de okupaciones se daban en zonas más periféricas o urbanizaciones de montaña.

Imagen de la puerta de la vivienda de la calle Enmedio donde la Policía Local ha abortado una nueva okupación. / Mediterráneo

La actuación policial permitió que las personas que se encontraban en la vivienda abandonaran voluntariamente el inmueble, evitanado así mayores perjuicios para la propiedad y posibles problemas de convivencia vecinal. Posteriormente, los agentes informaron de manera inmediata a la titular de la vivienda, que acudió al lugar, mientras la Policía Local procedía a asegurar provisionalmente el acceso al inmueble hasta que la propietaria pueda reforzar definitivamente la puerta con la intervención de un cerrajero.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha destacado que “gracias a la rápida actuación de la Policía Local de Castellón se ha evitado un nuevo caso de ocupación ilegal en una zona céntrica de la ciudad”. En este sentido, ha insistido en que “la intervención de la sección de Proximidad ha sido clave para impedir que la situación se consolidara, actuando con rapidez y eficacia desde el primer momento”.

Colaboración ciudadana

Asimismo, Ortolá ha animado a la ciudadanía “a avisar siempre de forma inmediata al 092 ante cualquier indicio o sospecha de ocupación ilegal. Es fundamental la colaboración vecinal, porque solo cuando la Policía puede intervenir en los primeros momentos es posible actuar con garantías y evitar que estas situaciones vayan a más”.

El edil ha puesto en valor el trabajo que viene desarrollando la Policía Local de Castelló, especialmente la sección de Proximidad y la nueva Unidad de Barrio y Urbanizaciones de Montaña, subrayando su labor preventiva y de cercanía con los vecinos. Su presencia constante en los barrios y el contacto directo con los residentes permiten detectar con rapidez cualquier situación sospechosa”.

Finalmente, Ortolá ha criticado con contundencia las leyes nacionales en materia de ocupación ilegal: “La legislación actual en demasiadas ocasiones dificulta la actuación de las fuerzas de seguridad y genera una sensación de desprotección en los propietarios legítimos. Aun así, la Policía Local de Castellón demuestra cada día su profesionalidad y compromiso, actuando con determinación dentro del marco legal para proteger a los vecinos”.