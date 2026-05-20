El PP y el PSOE se enfrentan por un almacén de materiales de construcción en Castelló: ¿qué opinan los vecinos afectados por esta planta?

El traslado de una conocida empresa de derribos a una nave de la carretera de l'Alcora ha provocado el enfrentamiento entre el equipo de gobierno local y el grupo municipal del PSOE y ha soliviantado a los vecinos de la zona que temen que la apertura de esta instalación cause contaminación de polvo, ruido de las máquinas y un tráfico excesivo de camiones en la zona.

Ubicación del almacén.