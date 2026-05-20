Polémica
El PP y el PSOE se enfrentan por un almacén de materiales de construcción en Castelló: ¿qué opinan los vecinos afectados por esta planta?
Mientras gobierno y oposición se culpan de la infraestructura, los residentes en el entorno de la carretera de l'Alcora no quieren "más contaminación de polvo ni el tráfico excesivo de camiones"
El traslado de una conocida empresa de derribos a una nave de la carretera de l'Alcora ha provocado el enfrentamiento entre el equipo de gobierno local y el grupo municipal del PSOE y ha soliviantado a los vecinos de la zona que temen que la apertura de esta instalación cause contaminación de polvo, ruido de las máquinas y un tráfico excesivo de camiones en la zona.
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