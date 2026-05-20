La alcaldesa media y se reúne con más de 400 vecinos
La presión vecinal frena la trituradora de residuos inertes junto al grupo Reyes de Castelló
La empresa que ha comprado los 6.000 m2 de naves desiste de este servicio para escombros de la construcción limpios y utilizará las instalaciones para sus oficinas y estacionamiento de sus camiones
La polémica suscitada entre los vecinos de varios grupos del entorno de la carretera de l’Alcora por la próxima apertura de unas naves de 6.000 metros cuadrados que ya prestaron servicio de construcción de carretillas elevadoras ha llevado a la nueva empresa que ha adquirido las instalaciones a reconsiderar la puesta en marcha de una trituradora de escombros de la construcción limpios y, finalmente, no la instalará, tras las quejas vecinales. De esta forma, solamente las utilizará para estacionar sus camiones y sus oficinas, tras la presión de los vecinos que se transformaron en 300 alegaciones al proyecto.
El anuncio, hace unos días, de que el consistorio estaba tramitando la licencia de almacén de valoración y trituración de material de construcción para aperturar las naves de la antigua Tecnocar por parte de una empresa de derribos de la ciudad causó inquietud entre los vecinos de la zona que veían con preocupación su impacto sobre alrededor de los 2.000 vecinos que residen en Venta Nova, grupo Reyes, grupo San José Obrero, Venta Rosita y Cuadra Natora, que están apoyados por la zona de la UJI y en cuyo radio de acción hay un parvulario y un colegio.
Y por este motivo, más de 400 vecinos han acudido este miércoles por la tarde a la reunión que la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha mantenido con ellos en la plaza de la Era del grupo Reyes. Durante el encuentro, los afectados (cuyos representantes también se reunieron con el gerente de la empresa con profundas raíces castellonenses), le han hecho llegar su preocupación por esta instalación que ocasionaría contaminación de polvo por la acción de la trituradora y tráfico y ruido excesivo de camiones.
En la reunión, en la que la primera edila ha contestado las dudas que le han planteado los vecinos apoyada por sus compañeros de gobierno y una técnica municipal, ha anunciado a los asistentes de forma rotunda que, tras mediar y mantener una reunión con el gerente de la empresa, este modificará la licencia y la presentará en el Ayuntamiento para que no haya planta de trituración de residuos inertes. Esta afirmación ha sido recibida con aplausos pese a que los vecinos le han reclamado un compromiso firme por parte del consistorio de que se llevará a cabo esa medida.
Carrasco, acompañada por los ediles Sales, Toledo, Ferrer y Cabañero, ha puesto en valor la predisposición del propietario de la firma y el edil de Urbanismo ha apostillado que el dueño «no se quería instalar en la zona con la oposición vecinal y utilizará las naves para guardar los camiones «ya que la entrada y salida de los mismos no se puede prohibir, si no hay un cambio de Plan General actual».
Petición de mejoras
Finalmente, algunos vecinos han aprovechado la presencia de la alcaldesa Begoña Carrasco quien ha afirmado que ha ido «a dar la cara» para reivindicarle el asfaltado de las calles del grupo Reyes y el vallado del parque.
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