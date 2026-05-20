Protagonista de primer nivel para la nueva conferencia sobre el eclipse en el Planetario de Castelló

El Planetario de Castelló acogerá este sábado, a las 11.30 horas, una de las citas más destacadas del ciclo Los sábados del eclipse, enmarcado dentro de la programación especial que el Ayuntamiento de Castelló ha diseñado con motivo del eclipse total de sol del próximo 12 de agosto de 2026.

La conferencia correrá a cargo de Rafael Bachiller, doctor en Física, director del Real Observatorio Astronómico Nacional y director de la comisión científica y de asesoramiento del trío de eclipses, que visitará por primera vez el Planetario de Castelló para impartir la charla Eclipses de Sol en la historia: entre el terror y la ciencia.

Bachiller, reconocido divulgador científico y Premio Prisma Especial del Jurado en 2019 por su trayectoria acercando la astronomía al público general, abordará cómo la humanidad ha interpretado los eclipses de sol a lo largo de la historia: desde el miedo y el misticismo, cuando no se podían predecir ni explicar, hasta su comprensión actual gracias al avance del conocimiento científico.

El calendario del ciclo de conferencias que acoge el planetario. / Mediterráneo

La teniente de alcalde del Grau, Ester Giner, ha destacado que “contar con Rafael Bachiller en el Planetario es una muestra del nivel de la programación que Castellón está preparando para vivir un acontecimiento histórico”. Giner ha subrayado que “queremos que la ciudadanía no solo contemple el eclipse, sino que también lo entienda, lo disfrute y lo sienta como una experiencia colectiva de ciudad”.

Acontecimiento histórico

El eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026 será un fenómeno astronómico excepcional y Castelló se sitúa como uno de los enclaves privilegiados para observarlo. La ciudad y sus playas están consideradas uno de los mejores puntos para contemplar el eclipse, lo que ha despertado una gran expectación científica, ciudadana y turística.

El concejal de Cultura en funciones, Vicent Sales, ha puesto en valor que “el planetario vuelve a demostrar su papel como espacio de referencia para acercar la ciencia a la ciudadanía, con una programación que combina rigor, divulgación y capacidad de despertar curiosidad”.

Sales ha señalado que “un acontecimiento como el eclipse total de sol nos permite reforzar esa mirada cultural hacia la astronomía y convertir el conocimiento en una experiencia abierta a todos los públicos”.

'Kit del pequeño astrónomo'

El Ayuntamiento de Castelló continúa repartiendo el 'kit del pequeño astrónomo' entre escolares de Infantil y Primaria que visiten el Planetario durante los próximos meses. Se distribuirán más de 3.000 kits hasta fin de existencias, con materiales lúdicos y didácticos como pegatinas, juegos para completar palabras, actividades para pintar y contenidos divulgativos adaptados a su edad.

Esta iniciativa busca acercar el eclipse a los más pequeños de una forma sencilla y entretenida, despertando su curiosidad por la ciencia y haciendo que también formen parte de la cuenta atrás hacia el 12 de agosto.

Por otro lado, continúa abierto el plazo de inscripción para formar parte del equipo de voluntariado del eclipse, dirigido a personas mayores de 18 años. Los voluntarios colaborarán en tareas de información, orientación y apoyo organizativo durante la jornada, recibirán formación específica previa en el Planetario de Castelló y contarán con un pack conmemorativo.

Próximas actividades

El ciclo Los sábados del eclipse continuará el 13 de junio, a las 11.30 horas, con la conferencia Lo que los eclipses nos enseñaron, a cargo de Héctor Socas, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias y especialista en astrofísica solar.

Giner ha subrayado que “este eclipse es una oportunidad única para que el Grau muestre todo su potencial como espacio abierto al mar, a la ciencia y a los grandes acontecimientos de ciudad”.

Además, la programación especial del eclipse continuará durante los próximos meses con distintas acciones divulgativas y de observación.

El 12 de agosto, vecinos y visitantes podrán disfrutar de talleres y conferencias durante la mañana y podrán seguir el fenómeno desde uno de los dos grandes espacios habilitados en las playas: el escenario Sol, frente al Planetario, y el escenario Luna, en la zona del Aeroclub.