La ubicación nueva y definitiva del polémico centro de esparcimiento canino de Censal en Castelló

El polémico centro de esparcimiento canino del PAU Censal que el Ayuntamiento de Castelló tiene que trasladar desde la calle Río Llobregat ante el inminente comienzo de las obras de VPP por parte de una constructora y que la comunidad educativa de los colegios Censal y Carles Salvador rechazaron en un solar adjunto a los centros educativos por motivos de salubridad para el alumnado ya tiene una nueva y definitiva ubicación en el distrito Este de la ciudad.

El Ayuntamiento de Castelló ha comenzado esta misma semana las obras de adecuación de un solar ubicado junto a la Comisaría de la Policía Nacional, el Palau de la Festa y la ronda Este de circunvalación para ofrecer este servicio de espacio de esparcimiento canino en esta zona de la capital. Operarios de las brigadas municipales han vallado el terreno y seguidamente se encargarán de adecuarlo para que los propietarios de perros puedan llevar a sus mascotas. En esta ocasión, el solar cuenta con varios árboles que dan sombra, varios montículos y alejado de viviendas de la zona.

Imagen del nuevo pipicán en el PAU Censal. / GABRIEL UTIEL

Estas zonas de esparcimiento cuentan en Castelló con bancos y fuentes para los perros y con unas normas que los propietarios tienen que respetar. En este sentido, tendrán que llevar al perro identificado con el collar puesto incluso estando sueltos dentro del área y recoger los excrementos inmediatamente y limpiar los orines rociándolos con agua para evitar malos olores y problemas de higiene. Está prohibida la entrada a hembras en celo, perros con enfermedades infectocontagiosas y animales considerados potencialmente peligrosos (PPP) sin las medidas de seguridad reglamentarias y, además, el animal tiene que estar inscrito en el Censo Municipal de Animales de Compañía.

Por su parte, el concejal de Servicios Urbanos, Sergio Toledo, ha corroborado que se está habilitando esta zona del distriro Este, "alejada de las viviendas para evitar problemas de convivencia y que estará dotada con todos los servicios necesarios para que los usuarios de este centro de esparcimiento canino puedan llevar allí a sus mascotas con todas las garantías de salubridad y que estas puedan tener el espacio necesario para moverse ya que cumplimos el compromiso que teníamos con los vecinos".

"Estará dotada con todos los servicios necesarios para que los usuarios de este centro de esparcimiento canino puedan llevar allí a sus mascotas con todas las garantías de salubridad" Sergio Toledo — Concejal de Servicios Urbanos

"Durante la semana que viene dejará de estar en funcionamiento la zona de la calle Río Llobregat para que puedan comenzar las obras de las vivienda del Plan Vive y se activará la nueva, en una zona más centrada del barrio, con espacio verde y cercana a la ronda de circunvalación", ha concluido Toledo en declaraciones al periódico Mediterráneo.