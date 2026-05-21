El bienestar femenino toma el Ribalta con una mañana gratuita de pilates, salud y autocuidado

¿Puede una sola mañana ayudar a mujeres en etapas tan distintas como el embarazo, el postparto, la madurez o el envejecimiento activo? La II Jornada Intergeneracional de Bienestar para Mujeres quiere demostrar este sábado que sí, con un programa gratuito pensado para acompañar a mujeres de distintas edades y momentos vitales desde el movimiento, la fisioterapia y el cuidado personal.

La cita tendrá lugar este sábado 23 de mayo en el Templete del Paseo Ribalta, en Castellón, organizada por la Regidoria de Igualdad del Ayuntamiento de Castelló. La propuesta plantea toda una mañana de actividades guiadas, con inscripción gratuita previa a través del correo igualdad@castello.es, aunque las participantes podrán elegir una sola sesión, varias actividades o disfrutar de la jornada completa.

La presidenta del Consell Municipal d’Igualtat, Clara Adsuara, junto a la periodista de Mediterráneo, Eva Bellido, en la presentación. / Ángela Pitarch

La fisioterapeuta de Castellón Marta Sidro, profesional especializada en bienestar, suelo pélvico, maternidad y ejercicio terapéutico, impartirá las sesiones prácticas. La jornada busca consolidar este encuentro como un espacio de salud, convivencia y bienestar abierto a mujeres de todas las generaciones.

Una sesión para cada etapa

El programa arrancará a las 10.00 horas con la bienvenida y presentación de la jornada, donde las asistentes conocerán el contenido de la mañana y podrán situarse en las actividades que mejor encajen con sus necesidades.

La primera sesión práctica llegará a las 10.15 horas con la gimnasia preparto, una actividad dirigida a mujeres embarazadas para trabajar el movimiento de forma suave, mejorar la conciencia corporal y afrontar esta etapa con más seguridad y confianza. A continuación, a las 10.45, la gimnasia postparto ofrecerá ejercicios adaptados para ayudar a recuperar, activar y cuidar el cuerpo tras dar a luz, siempre desde un enfoque progresivo y respetuoso.

La programación también incluye actividades para embarazadas y mujeres en todas las etapas de la vida. / Ángela Pitarch

La jornada incorporará también una propuesta familiar a las 11.15, con una actividad en familia planteada como un espacio de yoga y bienestar junto a los peques.

Esta sesión permitirá compartir movimiento, juego y conexión entre madres, niños y niñas y familiares, dentro de un formato pensado para disfrutar sin exigencias y con un ambiente cercano.

La actividad en familia permite realizar los ejercicios junto a los niños. / Ángela Pitarch

Después de esta actividad, las participantes tendrán un break saludable a las 11.45 para recargar energía. La pausa incluirá además un sorteo de sesiones gratuitas en la consulta de Marta Sidro, como incentivo añadido para quienes participen en la jornada.

Movimiento, suelo pélvico y descanso

El programa continuará a las 12.00 con una sesión de pilates centrada en la fuerza, la postura y el bienestar general. Esta actividad buscará mejorar la movilidad, fortalecer el cuerpo y favorecer una conexión más consciente con la respiración y el movimiento.

A las 12.30, el suelo pélvico y core ganarán protagonismo con una sesión específica para cuidar el centro corporal, reforzar la musculatura profunda y adquirir herramientas útiles para el día a día. Esta parte del programa resulta especialmente interesante para mujeres en distintas etapas, desde el postparto hasta la madurez, ya que el suelo pélvico influye en la postura, la estabilidad y la calidad de vida.

Hay sesiones pensadas para todas las edades durante la mañana. / Ángela Pitarch

La jornada abordará después uno de los problemas más frecuentes y menos visibilizados: el bruxismo y las cefaleas. La sesión, prevista a las 12.55 horas, enseñará ejercicios suaves para descargar mandíbula, cuello y hombros, aliviar tensiones y mejorar el bienestar físico mediante pautas sencillas de autocuidado.

La gimnasia de mantenimiento llegará a las 13.20 con una propuesta de movilidad, equilibrio y ejercicio accesible para activar el cuerpo con suavidad. Esta actividad está pensada especialmente para mujeres adultas y mayores, aunque cualquier participante podrá sumarse si busca una sesión amable, sin impacto y adaptada a su ritmo.

La gimnasia de mantenimiento tuvo una gran aceptación también en la pasada edición. / Ángela Pitarch

El cierre práctico llegará a las 13.45 horas con relajación y técnicas de descanso, una sesión para respirar, soltar tensiones y terminar la mañana desde la calma. El programa concluirá a las 14.00 horas con el cierre de la jornada.

Inscripción gratuita

La II Jornada Intergeneracional de Bienestar para Mujeres tendrá lugar este sábado 23 de mayo en el Templete del Paseo Ribalta. La participación es gratuita, pero la organización recomienda reservar plaza cuanto antes para poder organizar los grupos y adaptar mejor cada sesión.

Las mujeres interesadas pueden inscribirse enviando un correo electrónico a igualdad@castello.es e indicando la actividad o actividades en las que desean participar. Las asistentes solo deberán acudir con ropa cómoda y esterilla.

Programa de la Jornada Intergeneracional de Bienestar Femenino de Castellón. / MEDITERRÁNEO

La jornada invita a participar solas, con amigas, madres, hermanas, hijas, tías o cualquier mujer con la que apetezca compartir una mañana saludable.

La propuesta busca crear un espacio intergeneracional donde el cuidado del cuerpo deje de ser una idea abstracta y pase a vivirse de forma práctica, cercana y compartida.