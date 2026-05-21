Compromís reclama mejoras urgentes en los centros educativos de Castelló ante el aumento de las temperaturas

El Grupo Municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló ha presentado una moción para reclamar mejoras en las infraestructuras educativas de la ciudad y garantizar unas condiciones adecuadas para el alumnado y el profesorado. La propuesta pone el foco especialmente en el impacto de las altas temperaturas en las aulas, una problemática cada vez más habitual en los centros escolares.

El portavoz adjunto de Compromís, Pau Sancho, ha denunciado que Castelló arrastra una “doble dejadez” en materia educativa. Por un lado, ha señalado la paralización de proyectos clave por parte de la Generalitat y, por otro, la falta de iniciativa del gobierno municipal para defender las necesidades de los centros educativos de la ciudad.

Sancho ha recordado que en 2023 el Consejo Escolar Municipal reclamó de forma unánime actuaciones urgentes dentro del Plan Edificant en colegios como el CEIP Mestre Antonio Armelles, el CEIP Bisbe Climent, el CEIP Sant Agustí, el CEIP Cervantes, el CEIP Mestre Carles Selma o el CEIP Jaume I. A estas peticiones se suman también reivindicaciones históricas, como el nuevo comedor y gimnasio del CEIP Enric Soler i Godes o el gimnasio compartido de los CEIP Carles Salvador y Censal.

Pau Sancho, concejal de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

El edil valencianista también ha lamentado que proyectos importantes como el nuevo IES Crémor sigan bloqueados tras años sin avances reales, con la cesión de los terrenos todavía pendiente de aceptación por parte de la Generalitat. Además, ha criticado que los nuevos conservatorios de música y danza continúen paralizados y sin proyecto redactado.

Desde Compromís también han advertido de las necesidades que presentan varios institutos de la ciudad, como el IES Porcar, el IES Sos Baynat o el IES Penyagolosa, con instalaciones envejecidas que, según la formación, requieren actuaciones integrales.

Uno de los puntos principales de la moción es la situación que se vive en los centros durante los episodios de calor. Sancho ha alertado de que las olas de calor ya afectan directamente al bienestar y al rendimiento del alumnado y del profesorado, provocando fatiga, deshidratación y dificultades de concentración.

Aunque el Ayuntamiento ha impulsado actuaciones para crear zonas de sombra en algunos patios, Compromís considera que estas medidas son insuficientes. La formación defiende que los llamados oasis climáticos pueden ser positivos, pero no resuelven el problema principal, que se encuentra en el interior de las aulas, los comedores y los gimnasios.

Por ello, la moción plantea elaborar un estudio sobre las condiciones climáticas de los centros educativos y desarrollar un plan integral de climatización con sistemas sostenibles, como la aerotermia. La propuesta también incluye actuaciones para mejorar el sombreado de los patios escolares.

Sancho ha criticado la falta de prioridades del gobierno municipal de PP y Vox y ha defendido que la educación pública debe ser una prioridad real. “Eso pasa por invertir, planificar y actuar con responsabilidad”, ha concluido.