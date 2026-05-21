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La alcaldesa preside la junta de gobierno local itinerante en estas dependencias

La 'nueva' tenencia de alcaldía sur acogerá los servicios sociales del distrito. Así quedará este edificio de Castelló

La obra tendrá un presupuesto de 600.500 euros y un plazo de ejecución de seis meses

Imagen actual de la fachada de la tenencia de alcaldía sur (arriba) y cómo quedará tras la remodelación (abajo).

Imagen actual de la fachada de la tenencia de alcaldía sur (arriba) y cómo quedará tras la remodelación (abajo). / Mediterráneo

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

El Ayuntamiento de Castelló invertirá 600.500 euros en la remodelación de la tenencia de alcaldía sur, que tendrá su entrada por la plaza Monte de Piedad, y que tras 71 años contará con unas nuevas dependencias acordes con los tiempos actuales y adecuadas además de acoger los servicios sociales municipales de este distrito. Así lo ha anunciado este jueves la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, tras la celebración de la junta de gobierno local (en la misma tenencia de alcaldía al ser itinerante) donde el equipo de gobierno ha aprobado este proyecto que sacará a licitación.

Ubicación (en color salmón) del edificio de la tenencia de alcaldía sur.

Ubicación (en color salmón) del edificio de la tenencia de alcaldía sur. / Mediterráneo

Carrasco, quien ha estado acompañada en su comparencia por el teniente de alcalde del distrito sur, Antonio Ortolá; el concejal de Urbanismo, Sergio Toledo; y la edila de Bienestar Social, Clara Adsuara, ha destacado que el objetivo de la celebración de la sesión municipal en el barrio es "para que los vecinos puedan sentir de forma directa la gestión municipal, por lo que tomamos el pulso a los barrios de la mano de la ciudadanía".

Imagen de cómo quedará la recepción del inmueble una vez remodelado.

Imagen de cómo quedará la recepción del inmueble una vez remodelado. / Mediterráneo

Esta reforma permitirá acoger los servicios sociales base de la zona y dignificarlos, ha dicho Carrasco, quien ha concretado que la tenencia de alcaldía era una antigua escuela. "La rehabilitación respeta la fachada principal, tendrá un lucernario con iluminación natural, climatización, renovación de saneamiento y espacios para la atención general y otros para la privacidad de los usuarios de servicios sociales", ha remarcado Carrasco, quien también ha dicho que es una obra "que responde a las peticiones vecinales".

La alcaldesa junto a los ediles Ortolá, Toledo, Adsuara y los técnicos municipales.

La alcaldesa junto a los ediles Ortolá, Toledo, Adsuara y los técnicos municipales. / Mediterráneo

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Sergio Toledo, ha explicado que se trata de una planta baja alrededor de un patio exterior y que la reforma genera un único acceso principal con un conserje y dos espacios, uno para servicios sociales y otro para la información en general. Una recepción, registro, un vestíbulo de espera, una sala multifuncional y aseos generales y accesibles complementarán la reforma en estos 403 metros cuadrados construidos y que la ciudadanía podrá estrenar en la primavera de 2027, cuando esté en funcionamiento.

Iamgen de las mesas de atención en una imagen virtual.

Imagen de las mesas de atención en una imagen virtual. / Mediterráneo

Finalmente, el teniente de alcalde del distrito sur, Antonio Ortolá, ha remarcado que "desde que llegamos al gobierno detectamos la posibilidad para adecentar la tenencia de alcaldía sur y la adaptamos también para los servicios sociales atendiendo las necesidades de los ciudadanos".

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Reunión con los vecinos de la zona

Por otra parte, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, mantiene este jueves por la mañana una reunión con los vecinos de la zona en la plaza Vilanova d'Alcolea "para tomar nota y resolver las necesidades que puedan tener", ha dicho la primera edila. "Hacemos una escucha activa porque es la mejor forma de gobernar", ha destacado. "En este proyecto barrio a barrio, les presentamos la reforma del edificio a los vecinos y recogeremos también sus sugerencias, estamos a pie de calle y escuchándolos", ha comentado Carrasco, quien les ha presentado la reforma aprobada por la junta de gobierno local.

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