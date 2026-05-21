El PSOE destaca que Carrasco "ha tenido que recular por la planta de residuos" junto al grupo Reyes de Castelló

El grupo municipal socialista de Castelló ha asegurado este jueves que la alcaldesa, Begoña Carrasco, “ha tenido que recular con la planta de residuos prevista en la carretera de l’Alcora gracias a la presión vecinal, las alegaciones presentadas por centenares de afectados y el trabajo político y jurídico desarrollado por el PSPV".

El portavoz adjunto del PSPV, José Luis López, ha acusado al gobierno municipal de “intentar reescribir ahora la historia para esconder que durante semanas han estado preparando el terreno para autorizar una planta de tratamiento y trituración de residuos contaminantes junto a barrios residenciales y centros educativos”. López ha hecho estas declaraciones después de que este miércoles la alcaldesa se reuniera con más de 400 vecinos de los barrios afectados y les anunciara que no se ejecutaría la planta de tratamiento tras contar con la aprobación del empresarios que ha adquirido las naves y que finalmente las utilizará para estacionar camiones y para albergar oficinas, tal y como ha publicado este diario.

La alcaldesa, junto a Toledo y Sales, en la reunión con los vecinos. / Foto Manolo Nebot Rochera

“Hace apenas unos días el PP decía a los vecinos que la planta no se podía parar y que el ayuntamiento no tenía margen de actuación. Hoy queda demostrado que mentían. Si ahora reculan no es por voluntad política ni porque hayan escuchado a nadie, sino porque sabían que el proyecto era incompatible con el planeamiento urbanístico y que se arriesgaban a una contestación vecinal, social y jurídica enorme”, ha señalado.

Desde el PSPV recuerdan que sus alegaciones advertían de forma clara de la incompatibilidad urbanística de la actividad planteada, al tratarse de una instalación de almacenamiento, tratamiento, trituración y valorización de residuos de construcción y demolición con tránsito constante de camiones, acopio exterior y afecciones ambientales incompatibles con un sector de vocación terciario-residencial.

"Mentiras de Carrasco"

En este sentido, López ha desmontado el argumento utilizado por Carrasco para culpar al anterior gobierno municipal. “El PP vuelve a mentir cuando dice que el Plan General permitía esta planta. El planeamiento no autoriza cualquier actividad industrial porque no todo vale. Precisamente si hoy pueden frenarla es gracias al propio Plan General y a que la actividad planteada no encaja urbanísticamente en el sector Cassanya”.

El portavoz adjunto socialista ha lamentado además que Carrasco “pretenda presentarse ahora como defensora de los vecinos después de que representantes de su gobierno municipal han actuado por detrás asegurando a los vecinos y vecinas que la planta se iba a hacer sí o sí. Al respecto, ha añadido que “Carrasco ayer intentó vender que escucha a la ciudadanía, pero el problema es que la actividad planteada era incompatible con el modelo urbanístico y con la calidad de vida del distrito oeste”.

Vecinos asistentes a la reunión de este miércoles. / Foto Manolo Nebot Rochera

El PSPV ha advertido además de que seguirá vigilante ante cualquier intento de mantener en la zona actividades logísticas o de tránsito intensivo de camiones vinculadas al proyecto inicial. “La carretera de l’Alcora ya soporta una presión de tráfico enorme y los vecinos merecen certezas, no anuncios ambiguos ni operaciones de maquillaje político”, ha añadido López.

Patrón urbanístico “preocupante”

Los socialistas consideran que este episodio confirma “un patrón preocupante” del gobierno de Begoña Carrasco, al que acusan de actuar “siempre a remolque de la presión ciudadana y priorizando intereses empresariales frente al interés general”. “Ya ocurrió con la gasolinera de Rafalafena y con el apartahotel de la Marjaleria, que eran incompatibles con el Plan General y que se pararon por nuestras denuncias públicas y por las quejas de los residentes”.

Carrasco “tiene un modelo de ciudad para el interés de unos pocos, no para el interés general, que consiste en forzar operaciones urbanísticas discutibles para rectificar solo, si es que lo hacen, cuando se encuentra con la oposición vecinal y con informes y alegaciones que desmontan su relato”, concluye el portavoz adjunto socialista.