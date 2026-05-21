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Los seis requisitos que exige Vox para aplicar la prioridad nacional a las ayudas para el alquiler joven en Castelló

El grupo municipal del partido de Abascal presenta una moción y una declaración institucional para el pleno de este mes

Vox quiere que la juventud castellonense tenga prioridad a la hora de conseguir una ayuda para alquiler joven.

Vox quiere que la juventud castellonense tenga prioridad a la hora de conseguir una ayuda para alquiler joven. / EUROPA PRESS

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

El grupo municipal de Vox presentará una moción y una declaración institucional en el próximo pleno para aplicar la prioridad nacional a las ayudas para el alquiler joven en Castelló que incluirán seis criterios para favorecer a la juventud de la ciudad. El texto, según ha destacado el portavoz municipal del partido de Abascal en la capital de la Plana, Antonio Ortolá, plantea que estas ayudas favorezcan a aquellos jóvenes que acrediten una vinculación estable con Castelló y voluntad de desarrollar en la ciudad su proyecto e vida personal, familiar y profesional; que tengan un periodo mínimo de cinco años de empadronamiento continuado en Castelló; incorporar un sistema de baremación que otorgue una puntación adicional progresiva en función del arraigo y la vinculación objetiva con la ciudad; que los jóvenes trabajadores y estudiantes acrediten actividad laboral y/o formación reglada; que se encuentren en situación de residencia legal en España y que los futuros programas municipales de vivienda y emancipación juvenil se orienten a favorecer el arraigo, la estabilidad familiar y el acceso preferente de la juventud castellonense a una vivienda digna.

Antonio Ortolá, portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Castelló.

Antonio Ortolá, portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

Ortolá ha señalado que “el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas que sufren actualmente los jóvenes españoles y castellonenses”, denunciando que “la subida constante de los precios del alquiler, la precariedad laboral y las dificultades para emanciparse están provocando que muchos jóvenes no puedan desarrollar un proyecto de vida estable en su propia ciudad”. En este sentido, el portavoz de Vox ha defendido que “las administraciones públicas tienen la obligación de gestionar los recursos públicos con criterios de justicia, arraigo y sentido común, priorizando a quienes sostienen nuestra sociedad con su trabajo, sus impuestos y su vinculación cotidiana con Castellón”.

El Ayuntamiento no puede diseñar ayudas desligadas de la realidad social que viven nuestros jóvenes. Las políticas públicas deben servir, en primer lugar, para ayudar a quienes llevan años formando parte de esta ciudad, estudian, trabajan y quieren construir aquí su futuro”, ha afirmado Ortolá, quien ha insistido en que “la prioridad nacional y la prioridad castellonense son principios legítimos cuando se aplican mediante criterios objetivos, proporcionados y ajustados a la legalidad vigente”.

De forma paralela, Vox ha presentado también una declaración institucional en la que insta a las administraciones y órganos competentes a aplicar el principio de prioridad nacional en la gestión de los recursos públicos y de las políticas sociales, especialmente en ámbitos tan sensibles como la vivienda, las ayudas sociales y las políticas de apoyo a las familias y a los jóvenes.

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“Defender a los jóvenes de Castellón, facilitar su emancipación y garantizar que las ayudas públicas beneficien prioritariamente a quienes tienen un vínculo real con nuestra ciudad no es ninguna radicalidad, sino una cuestión de justicia, responsabilidad política y sentido común”, ha concluido Ortolá.

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