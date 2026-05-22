'Cazan' al culpable de empapelar Castelló y lo multan con 1.500 euros

La Policía Local de Castelló ha identificado y denunciado al presunto responsable de la colocación masiva de carteles publicitarios de compra de vehículos que, desde hace meses, proliferaban de forma descontrolada en el mobiliario urbano de la capital de la Plana y lo sancionado con 1.500 euros en virtud de la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana y al estar tipificada como infracción grave, según han confirmado fuentes oficiales al periódico Mediterráneo que, hace tan solo unos días se hizo eco de esta problemárica en la ciudad.

La intervención fue realizada por una patrulla de la Unidad de Proximidad, cuyos agentes interceptaron a un individuo tras haber fijado uno de estos anuncios en un semáforo de la ciudad. Durante el proceso de identificación, los agentes inspeccionaron el vehículo del sospechoso, localizando en su interior un cuantioso volumen de carteles listos para ser distribuidos, con idéntico formato y número de contacto que los detectados en las calles.

Esta actuación se enmarca en las labores de control y vigilancia del espacio público, dentro de la cual en las últimas semanas las patrullas de las diferentes secciones prestaban especial énfasis en la localización de los autores de esta práctica, que había llenado de publicidad los vallados, farolas, semáforos y señales de tráfico a lo largo y ancho de toda la ciudad.

El interés en localizar al presunto autor no respondía únicamente a un criterio estético o de limpieza del entorno urbano, sino que además de lo anterior trataba de evitar que la colocación de esta publicidad no autorizada en señalización y elementos del mobiliario urbano pudiera llegar a generar distracciones a los conductores, ocultar información vial, etc, han informado fuentes municipales.

Por otra parte, todo el material publicitario hallado fue intervenido por la dotación policial. Hay que recordar que la Policía Local continuará desarrollando labores de vigilancia para evitar este tipo de conductas y garantizar la conservación del entorno urbano en condiciones adecuadas para el uso y disfrute de toda la ciudadanía.