Compromís per Castelló denuncia que el gobierno de Carrasco “solo ha trabajado para beneficiar a los suyos”

El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló, Ignasi Garcia, ha asegurado que “la cuenta atrás hacia las próximas elecciones municipales ya ha comenzado” y ha hecho balance de los tres años de gobierno del Partido Popular y Vox, que ha calificado como “una etapa marcada por los incumplimientos, los privilegios y la falta de proyecto de ciudad”.

Garcia ha denunciado que “tras tres años de gobierno de la derecha, la señora Carrasco no solo no ha cumplido su palabra en materia de inversiones educativas, sanitarias o de vivienda pública, sino que además ha incumplido su propio programa electoral con recortes en servicios esenciales”.

En este sentido, el portavoz de Compromís ha puesto ejemplos concretos como “los recortes en la Escuela Oficial de Idiomas, en los centros juveniles, o el incumplimiento de las inversiones en educación y políticas de integración social, igualdad o movilidad que habían prometido”. Según Garcia, “mientras recortan en aquello que afecta directamente a la calidad de vida de la gente, el gobierno municipal ha priorizado otros intereses que no son los de la mayoría social”.

"Modelo de privilegios"

El portavoz ha sido especialmente crítico con lo que considera “un modelo basado en los privilegios”, y ha afirmado que “hemos visto cómo se ha construido un Castelló donde hay quien tiene trato de favor mientras el resto de la ciudadanía paga las consecuencias”. Así, ha recordado diferentes situaciones que, según ha dicho, “explican perfectamente la forma de gobernar del PP”, como “un concejal de movilidad que no pagaba multas, decisiones hechas a medida para determinadas personas como la gerente del patronato de turismo que rebajaba el nivel de inglés o procesos cuestionados en el acceso a puestos públicos como el concejal de Informática que conseguía una plaza de informática en el Ayuntamiento de Castelló”.

Garcia también ha denunciado que “la señora Carrasco ha incumplido incluso sus compromisos más básicos”, como la rebaja salarial. “Prometió que se bajaría el sueldo y hoy cobra más de 82.000 euros anuales, incluso más que la anterior alcaldesa”, ha señalado. Además, ha criticado “el aumento de asesores del gobierno municipal en más de un 12%, mientras se recortan recursos destinados a la ciudadanía”.

El portavoz de Compromís ha advertido que “mientras se toman decisiones para beneficiar a unos pocos, las ayudas a las familias más vulnerables llegan tarde o directamente no llegan”. En concreto, ha señalado “los retrasos en ayudas al alquiler, higiene o alimentación, así como los recortes en cooperación internacional y solidaridad”.

“También estamos viendo cómo se desmantelan políticas que hacían de Castelló una ciudad educadora e inclusiva, muchas veces por motivos puramente ideológicos”, ha añadido.

Por todo ello, Ignasi Garcia ha concluido que “Castelló no merece un gobierno que gobierne para los suyos, sino un gobierno que piense en la mayoría social y en el futuro de la ciudad”. En este sentido, ha asegurado que “Compromís está preparado para ofrecer una alternativa seria, valiente y centrada en las necesidades reales de la ciudadanía”.

Noticias relacionadas

“La cuenta atrás ha empezado, y cada día se hace más evidente que este gobierno ha desaprovechado tres años clave para Castelló”, ha finalizado.