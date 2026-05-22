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Talento joven

María Gimeno Freixas (22 años): entre las 10 mejores estudiantes de Ingeniería de Tecnología de España, cinco idiomas y... nieta del exalcalde Gimeno

Ha participado en proyectos de investigación en California y Ámsterdam y en la actualidad estudia un máster en Ingeniería Mecánica Industrial en el Imperial College de Londres

La castellonense María Gimeno Freixas tiene 22 años.

La castellonense María Gimeno Freixas tiene 22 años. / Mediterráneo

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

María Gimeno Freixas nació en Castelló hace 22 años y, pese a su juventud, tiene un curriculum top gracias a los reconocidos estudios que ha realizado, principalmente en inglés. Gimeno Freixas se encuentra entre las diez mejores estudiantes en Ingeniería de Tecnología de toda España y su inteligencia ya se vislumbraba cuando en 6º de Primaria y siendo estudiante de Elian's, en Castelló, fue galardonada con el Premio Nacional de Matemáticas.

En la actualidad se encuentra en Londres donde está estudiando un máster en Ingeniería Mecánica Industrial en el Imperial College de la capital inglesa, el mismo centro donde ha estudiado esta carrera y localidad a la que se desplazó en 2022 una vez finalizó su etapa de estudiante en España y que desarrolló, además de en el colegio Elian's, en el colegio Británico de Barcelona donde cursó Secundaria. Durante su formación, y gracias a una beca de la Fundación La Pedrera, realizó una estancia de investigación en el Instituto de Nanomateriales Avanzados de la Universitat Jaume I (UJI) y también le proporcionó otra estancia en el Laboratorio Nacional de Berkeley (California).

Pero, y a pesar de la importancia de estas investigaciones, María Gimeno decidió seguir formándose y trabajó en Mitsubishi en Ámsterdam y en una startup tecnología. A este aprendizaje, la joven, que es nieta del que fuera alcalde de Castelló durante 16 años, José Luis Gimeno, y de Manenes Serrano, suma el conocimiento de cinco idiomas (español, catalán, francés, inglés y alemán) y con "la idea de comenzar a aprender italiano", destaca María Gimeno en declaraciones al periódico Mediterráneo.

"Me apasiona la fusión entre la ingeniería tradicional con la tecnología"

"Me apasiona la fusión entre la ingeniería tradicional con la tecnología, es decir, la IA combinada con la industria más tradicional de la ingeniería", ha explicado Gimeno Freixas, quien regresa a Castelló siempre que sus responsabilidades académicas se lo permiten. Aquí siempre la espera su familia, sus padres, José Luis Gimeno y Ana Freixas, y sus dos hermanos, además de sus abuelos.

Ahora que se acerca el verano seguro que no falta a su cita con Benicàssim donde disfruta también con sus amigos del periodo vacacional y donde practica sus deportes favoritos que son la vela, el surf y la natación.

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Un descanso muy merecido para esta joven castellonenses que seguro hará una gran carrera en el mundo de la ingenería y la tecnología.

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