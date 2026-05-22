Así es el nuevo dron con el que Castelló reforzará rescates y vigilancia marítima este verano

El equipo de Bomberos y autoridades municipales del Ayuntamiento de Castelló y la Autoridad Portuaria han presentado este viernes un nuevo dron destinado a reforzar las labores de seguridad, prevención y emergencias en el entorno portuario y las playas de la ciudad. La iniciativa forma parte de un proyecto conjunto para crear una nueva unidad de drones dentro del cuerpo de bomberos municipal y de la policía portuaria, fruto del convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento y el puerto.

El Oficial Jefe del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), Antonio Costa, ha destacado que la presentación del dispositivo supone “el punto de inicio” de una nueva etapa para el servicio. “No solamente presentamos esta aeronave, sino un proyecto de una nueva unidad de drones en el servicio municipal de bomberos del Ayuntamiento de Castelló”, señaló.

Costa ha explicado que, aunque el dron ya ha sido adquirido, todavía no puede operar porque el proyecto se encuentra en fase de desarrollo y formación. “Esto es un proceso que tiene sus etapas, pero había que poner un punto de inicio”, afirmó. En este sentido, detalló que ya se ha llevado a cabo la formación inicial de ocho bomberos y dos policías portuarios, mientras que una nueva edición del curso está prevista para septiembre.

Lugares de intervención

La nueva unidad permitirá actuar en diferentes ámbitos de intervención. Entre ellos, el jefe de bomberos ha destacado la posibilidad de obtener imágenes aéreas en situaciones de emergencia para mejorar la gestión de los operativos “de una manera segura y eficaz”. Además, el dron podrá emplearse en la detección de rayos latentes en zonas forestales, la búsqueda y salvamento marítimo y el control preventivo en playas.

“La aeronave está diseñada para trabajar en ambientes complicados como la playa, con viento y salitre”, ha explicado Costa, quien ha añadido que el dispositivo podrá incorporar cámaras térmicas y detectores de gases para ampliar sus funciones en tareas preventivas y de emergencia.

El dron. / Marta Solsona

Desde la Autoridad Portuaria han subrayado también la utilidad del nuevo sistema para el día a día del recinto portuario. El representante de Seguridad Portuaria ha señalado que el dron aportará “un plus” en ámbitos como la vigilancia, la inspección medioambiental, la lucha contra la contaminación marina y la supervisión de infraestructuras.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento y ha remarado la importancia de contar con nuevos recursos tecnológicos en una “infraestructura crítica” como el puerto de Castelló. Además, ha puesto en valor que se trata de “una empresa valenciana”, destacando la apuesta conjunta por la innovación y la tecnología de proximidad.

El proyecto contempla la incorporación de otros dos drones en los próximos meses para ampliar la capacidad de actuación y supervisión en el entorno portuario. “La aspiración máxima del puerto de Castelló, más allá de las cifras, es también la de ser un buen vecino”, ha afirmado el representante portuario, quien ha indicado que disponer de este tipo de medios “demuestra que queremos ser de verdad ese buen vecino”.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha destacado también que el Ayuntamiento ha renovado recientemente el contrato de salvamento y socorrismo en playas y ha considerado que este nuevo recurso permitirá reforzar un ámbito “un tanto olvidado” en una ciudad “que debe mirar al mar”.

“Tenemos que cuidar este entorno que no tienen otras ciudades y que es maravilloso”, ha señalado, al tiempo que agradeció tanto la colaboración institucional como el trabajo técnico desarrollado durante meses para hacer realidad el proyecto.

Características del dron

El dron presentado se incorpora en régimen de renting y constituye una plataforma aérea profesional de emergencia, equipada con un sistema coaxial de 8 motores y diseñada para operar en condiciones meteorológicas adversas y escenarios críticos de intervención. Cuenta con resistencia operativa al viento de hasta 37 nudos, capacidad de vuelo bajo lluvia y una autonomía aproximada de 25 minutos.

La aeronave permite integrar hasta 3 kg de carga útil, lo que facilita la incorporación de diferentes dispositivos según las necesidades de cada intervención. Entre ellos, cámaras de alta precisión, sensores para detección de sustancias o fases contaminantes, sistemas de megafonía para comunicación en situaciones de emergencia y focos de iluminación de alta potencia para operaciones nocturnas o de baja visibilidad.

El equipo de Bomberos y autoridades municipales del Ayuntamiento de Castelló y la Autoridad Portuaria en la presentación del dron. / Marta Solsona

Su diseño modular permite adaptar la configuración del equipo a distintos escenarios operativos, como reconocimiento aéreo, apoyo al mando, valoración de incendios, búsqueda de personas, vigilancia de perímetros, inspección de cubiertas, documentación gráfica de emergencias y apoyo a la coordinación de recursos.

La incorporación del dron no se plantea como una actuación aislada, sino como el primer paso para la creación de una capacidad UAS completa dentro del Servicio de Bomberos. Para ello, el proyecto incluye la habilitación administrativa como operador profesional, la elaboración del manual de operaciones, la cobertura de responsabilidad civil, la consultoría aeronáutica especializada y la implantación progresiva de procedimientos internos de operación, seguridad, mantenimiento, formación y registro.