El PP y Vox celebran la desestimación de dos recursos sobre el topónimo bilingüe Castelló: "El TSJCV avala la libertad y se ha impuesto el sentido común"

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló formado por el PP y Vox ha mostrado este viernes su satisfacción ante la decisión del TSJCV de desestimar los dos recursos que tanto la Plataforma per la Llengua como la portavoz del grupo municipal socialista, Patricia Puerta, habían presentado en contra de que el topónimo de la ciudad de Castelló fuera bilingüe. El texto de Compromís también a este respecto todavía no tiene respuesta por parte de la sección judicial ante la que lo presentó pero todo hace pensar que también se desestimará al defender los mismos argumentos.

De esta forma, el portavoz del equipo de gobierno y concejal de Cultura en funciones, Vicent Sales, ha destacado la "satisfacción con la decisión del TSJCV porque avala la libertad y la convivencia para llamar a nuestra ciudad Castelló o Castellón". "Esta resolución da la razón al Ayuntamiento y confirma que la decisión de recuperar la doble denominación fue ajustada a derecho y nostros siempre hemos defendido la libertad de los castellonenses paa llamar a su ciudad en valenciano o en castellano", ha dicho Sales, quien ha recordado que la primera decisión que tomó la alcaldesa, Begoña Carrasco, en su primera junta de gobierno fue la de recuperar la doble denominación.

Vicent Sales, portavoz del equipo de gobierno de Castelló. / Mediterráneo

En el mismo sentido se ha pronunciado el portavoz de Vox en el municipio, Antonio Ortolá, quien también ha celebrado que la Justicia avale el topónimo bilingüe y se ha impuesto "el sentido común frente a años de imposición ideológica y de quienes han intentado utilizar la lengua como herramienta de división". La sentencia "deja claro que tanto el Ayuntamiento como el Consell actuaron dentro de la legalidd y respetando plenamente el marco normativo vigente", ha remarcao Ortolá, quien ha recordado que Vox se comprometió a devolver a Castelló "el respeto por su identidad bilingüe y su historia".