El PSPV reclama “políticas reales frente a promociones inaccesibles” de la vivienda en Castelló

El grupo municipal socialista llevará al pleno ordinario de mayo una moción de apoyo al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 con el objetivo de reforzar las políticas públicas de acceso a la vivienda en Castelló y exigir medidas reales frente al incremento de precios y las dificultades de acceso que sufren miles de vecinos y vecinas de la ciudad. La portavoz socialista, Patricia Puerta, ha señalado que “la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y las administraciones tienen la obligación de actuar para garantizar un derecho básico”. En este sentido, ha defendido que el nuevo Plan Estatal de Vivienda impulsado por el Gobierno de España “supone una apuesta histórica por el acceso a una vivienda digna y asequible, con una inversión de 7.000 millones de euros y medidas pensadas para ayudar a jóvenes, familias trabajadoras y colectivos vulnerables”.

La moción socialista pone el foco en la necesidad de que Castelló aproveche todos los recursos y herramientas contemplados en el plan estatal y plantea una batería de propuestas concretas para trasladarlas al ámbito municipal. Entre ellas destaca la creación de una ventanilla única municipal de vivienda para asesorar y acompañar a la ciudadanía en la tramitación de ayudas públicas; el impulso de programas específicos dirigidos a la juventud para facilitar la emancipación y el acceso al bono alquiler joven; así como nuevas fórmulas de alquiler asequible y alquiler con opción a compra.

El texto también reclama que las promociones de vivienda protegida que se desarrollen en Castelló respondan a criterios reales de asequibilidad y no a “operaciones de maquillaje alejadas de la realidad económica de la mayoría social”. En este sentido, Puerta ha criticado que “mientras se habla de vivienda protegida, se anuncian promociones con precios cercanos a los 200.000 euros y exigencias de ahorro previo inasumibles para la mayoría de jóvenes y familias trabajadoras”.

“No se puede llamar vivienda protegida a aquello que la mayoría de la ciudadanía no puede pagar”, ha afirmado la portavoz socialista, quien considera que “las políticas de vivienda deben servir para abrir oportunidades y no para generar frustración”.

La iniciativa plenaria también apuesta por programas municipales de rehabilitación y movilización de viviendas vacías para destinarlas al alquiler asequible, especialmente en barrios consolidados y zonas con necesidad de regeneración urbana. Asimismo, el PSPV reclama reforzar la atención a colectivos vulnerables, como víctimas de violencia de género, personas mayores, familias monoparentales y hogares en riesgo de exclusión residencial o desahucio.

Defensa del parque público de vivienda

Otro de los puntos destacados de la moción es la defensa del parque público de vivienda y la exigencia de mecanismos de control y transparencia que eviten que promociones sufragadas con dinero público terminen descalificadas y pasando al mercado libre. “La vivienda pública debe cumplir una función social y mantenerse al servicio de la ciudadanía”, ha subrayado Puerta.

Finalmente, desde el grupo municipal socialista reclaman al gobierno municipal que “abandone la propaganda y se implique de verdad en la búsqueda de soluciones” porque, según ha concluido la portavoz socialista, “Castelló necesita más vivienda asequible, más ayudas al alquiler y más oportunidades reales para que la gente pueda desarrollar su proyecto de vida en su propia ciudad”.