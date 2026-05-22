Los requisitos para lograr ayudas de alquiler joven en Castelló: hasta 800 euros y para menores de 18 a 35 años

El Ayuntamiento de Castelló ha destinado una partida de 400.000 euros a las ayudas al alquiler para jóvenes dentro de un programa pionero y que beneficiará a "personas que abonen rentas de alquiler o precio de cesión de uso de las viviendas o habitaciones ubicadas en el municipio de Castelló y que se encuentre dentro del colectivo destinatario", según ha anunciado este viernes la concejala de Vivienda y Juventud, Ester Giner.

Así, el objeto de esta subvención es la renta de alquiler o precio de cesión que conste en el contrato de arrendamiento o de cesión de uso d ela vivienda o habitación, devengadas o pagados durante el periodo comprendido del mes de enero de 2025 hasta el mes de la presentación de la solicitud, ambos incluidos, por un plazo máximo de 12 meses, ha continuado la edila, tras afirmar que las ayudas serán de hasta un 50% de la renta de alquiler o precio cesión de ese uso de la vivienda con un límite de 800 euros mensuales por vivienda para jóvenes de 18 a 35 años. En el caso de quienes tengan alquilada una habituación, la ayuda será de 400 euros mensuales por habitación.

Giner ha presentado este viernes los requisitos para acceder a una ayuda al alquiler para jóvenes. / Mediterráneo

"El principal requisito para acceder a las ayudas sera ser persona física, mayor de edad y no superar los 35 años en el momento de presentar la solicitud, así como estar empadronado en el municipio de Castellón, a fecha de la solicitud de la presentación de la solicitud, con una antigüedad mínima de tres años”, ha especificado la concejala, quien también ha detallado que el contrato de la vivienda alquilada, o cesión de uso de la vivienda o habitación deberá tener una duración de un año y esta deberá constituir la residencia habitual y permanente de la persona arrendataria o cesionaria.

Además, otro de los requisitos a tener en cuenta será “el nivel de ingresos de la unidad de convivencia, diferenciando si la unidad esta formada por una sola persona o por dos o mas personas”.

La edila ha insistido en que “desde la concejalía de Vivienda, llevamos meses trabajando en el diseño de estas bases, que hoy son una realidad, aportando soluciones y reafirmando una vez mas nuestro compromiso con las políticas de vivienda y dando un paso mas para hacer frente a la crisis del acceso a la vivienda entre los jóvenes. Unas bases que deberán ser aprobadas por la junta de gobierno local”.

"La legislatura de la vivienda"

Finalmente, Giner ha recordado que esta es la legislatura de la vivienda y "estamos dando soluciones y por eso estamos hoy aquí". "Para este equipo de gobierno la vivienda es importante y por eso estamos poniendo en marcha, desde el mismo momento que llegamos a la responsabilidad de gobierno, diferentes medidas para hacer que el acceso a la vivienda sea más fácil para todos los castellonenses". Hay que recordar que de los 3.800 pisos previstos en la ciudad, el 40% será de VPP.