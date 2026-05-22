El sector eléctrico se cita en Castelló con récord de participación

La Asociación Provincial de Instaladores Eléctricos y Actividades Similares (AIECS) ha organizado este viernes la feria de electricidad que se ha consolidado como el gran punto de encuentro del sector eléctrico provincial. El evento, celebrado en el Palau de la Festa de Castelló, reúne este año a 43 expositores y espera la asistencia de alrededor de 700 profesionales.

José Manuel Montoto, responsable de marketing de la asociación, explicó que la feria nació hace nueve años con el objetivo de unir al sector eléctrico de la provincia. La primera edición se celebró en Vinaròs y contó con solo 14 expositores. Sin embargo, el crecimiento fue rápido y, desde el segundo año, el certamen se trasladó al Palau de la Festa, donde pasó de 30 empresas participantes a las 43 actuales. Según Montoto, incluso han tenido que rechazar solicitudes por falta de espacio.

La evolución de la feria también ha venido marcada por la incorporación de grandes fabricantes nacionales e internacionales. Empresas como Iberdrola, ABB, Citroën o INAEL forman parte de un escaparate que refleja la transformación tecnológica del sector.

Las empresas colaboradoras

Durante el recorrido por los estands también estuvieron presentes empresas vinculadas al almacenamiento y distribución de material eléctrico, como Satuci, Grupo Peisa, Grupo Berdín, Dimael y Sensa.

La feria también puso el foco en la innovación y la sostenibilidad, con presencia destacada de empresas relacionadas con la energía fotovoltaica y la movilidad eléctrica. Entre ellas figuraban cargadores para coches eléctricos, sistemas de automatización y fabricantes especializados.

Uno de los aspectos más destacados de la jornada fue la presencia de alumnado de Formación Profesional, que acudió para conocer de primera mano las oportunidades laborales del sector. Desde la organización consideran que la feria funciona como un punto de contacto directo entre estudiantes y empresas, facilitando futuras incorporaciones al mercado laboral.

Montoto también señaló que la asociación se ha convertido recientemente en entidad colaboradora de certificación de la Comunitat Valenciana. Esta acreditación permitirá agilizar trámites relacionados con proyectos industriales y reforzar el papel de la asociación dentro del sector eléctrico castellonense.