Venta Nova y Venta Rosita recuperan la Iluminación en los accesos a la N-340 de Castelló

Los vecinos de los grupos Venta Nova y Venta Rosita cuentan de nuevo con la iluminación de las rotondas junto a sus barrios tras las negociaciones del Gobierno municipal con los responsables de la Demarcación de Carreteras del Estado de la Comunidad Valenciana del Ministerio de Fomento encabezadas por el concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Sergio Toledo, y el teniente de alcalde del distrito Oeste, Vicent Sales.

En este sentido, Toledo ha mostrado su satisfacción por el restablecimiento de este servicio” y afirmado que “con la recuperación de esta iluminación en la zona de Venta Rosita y Venta Nova, una vez más el gobierno que lidera nuestra alcaldesa, Begoña Carrasco, cumple con la palabra dada, defendiendo los intereses de nuestros vecinos y vecinas como principal prioridad”. "Con el acuerdo con el Ministerio hemos logrado la cesión al Ayuntamiento de Castellón de las farolas de las rotondas oeste y este que sirven de acceso a la N-340, en conexión con la carretera de l’Alcora CV-16, que conectan a la altura de la Venta Rosita y la Venta Nova”, ha explicado el edil, quien ha recordado que las reivindicaciones vecinales reclamaban que estas farolas estuvieran iluminadas durante toda la noche y, con esta cesión al Ayuntamiento, "hemos dado respuesta y hecho posible esta petición de nuestros vecinos”.

Vigilancia

Por su parte, Sales, ha insistido en que “la puesta en marcha de esta iluminación, largamente reivindicada en los últimos años, mejorará la seguridad vial y también la seguridad en general de los habitantes de esta parte de nuestra ciudad y del resto de vehículos, peatones o ciclistas que circulan por esta zona”.

“Desde el gobierno municipal seguimos teniendo en la escucha activa, el diálogo con nuestros vecinos y la participación ciudadana las principales herramientas para hacer avanzar a nuestra ciudad. Seguimos cumpliendo con lo que prometemos la palabra dada a nuestros vecinos”, ha asegurado el edil Sales.