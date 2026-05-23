Más de 200 participantes en el festival de fin de curso de actividades físicas de mayores de Castelló

La Plaza Mayor de Castellón ha acogido este sábado el “Festival de fin de curso de actividades físicas de mayores”, una jornada organizada por la Concejalía de Gente Mayor que ha reunido a más de 200 alumnos y alumnas en un ambiente festivo, participativo y lleno de vitalidad.

La concejala de Gente Mayor, Clara Adsuara, ha saludado a los asistentes en una cita que ha servido como cierre del curso de actividades dirigidas a personas mayores y como reconocimiento al trabajo realizado durante todo el año en asociaciones y centros municipales.

Adsuara ha destacado que “nuestros mayores son un ejemplo de energía, participación y ganas de seguir disfrutando de la vida y de la ciudad”. La alcaldesa ha señalado que “Castellón tiene la suerte de contar con personas mayores activas, implicadas y con una enorme capacidad para seguir aportando vida a nuestros barrios y plazas. Esta celebración es la demostración del éxito de las múltiples actividades pensadas para ellos, priorizando su calidad de vida”.

Durante la jornada se han realizado exhibiciones de bailes de salón, baile en línea, Zumba Gold, pilates, danza fitness, taichí, sevillanas, bachata y FITFLAMC fitness, con alumnado procedente de asociaciones y centros como San José Obrero, Panderola, Virgen del Carmen, Segon Molí, Vedruna, Cremor, Azahar, Cardona Vives, la Asociación de Mujeres 8 de Marzo, CEA Castelló, CEA Urban, Columbretes, CEAM Avenida del Mar y CEAM Constitución.

El festival ha estado inspirado en el mundo del circo, de forma que cada actividad deportiva se ha presentado como un número circense, acompañado de intervenciones breves de malabares, zancos y demostraciones de equilibrio que han dinamizado el encuentro y han reforzado el carácter lúdico de la jornada.

Adsuara ha puesto en valor que “este festival demuestra que el envejecimiento activo no es solo hacer ejercicio, sino compartir, convivir, crear vínculos y sentirse parte viva de la ciudad, es una de las apuestas de nuestro Plan Municipal de Mayores”. En este sentido, ha subrayado que “desde el Ayuntamiento vamos a seguir impulsando actividades que mejoran el bienestar físico, emocional y social de las personas mayores”.

La concejala también ha reconocido el gran papel de las asociaciones de mayores y de los centros participantes, que durante todo el curso han impulsado espacios de actividad, convivencia y bienestar. “Su trabajo diario contribuye a que muchas personas mayores sigan activas, acompañadas y conectadas con la vida social de Castellón”, ha añadido.

El festival ha finalizado con un baile conjunto abierto a participantes y público asistente, que ha puesto el broche final a una mañana marcada por la buena acogida, la alegría y la participación.