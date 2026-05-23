Gabriel Utiel

Boda del expresidente de Puertos del Estado y exrector, Paco Toledo, y la periodista Elena Rincón

El que fuera presidente de Puertos del Estado, de la Autoridad Portuaria de Castellón, rector de la UJI y actual escritor, Paco Toledo, y la periodista Elena Rincón han contraído matrimonio este sábado en el incomparable marco del restaurante beach club El Túnel (antiguos almacenes portuarios donde atracaban los barcos y llegaban las mercancías en barcazas) de Alcossebre en una emotiva y divertida ceremonia que los contrayentes habían preparado con gran cariño y que es el final feliz a más de cinco años de novios.