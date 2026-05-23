Castelló homenajea a Els Llauradors con la presentación del CD 'Fins ací hem arribat' con concierto de despedida

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha presidido este sábado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento la presentación del CD “Fins ací hem arribat” que recoge el concierto de despedida del grupo, que tuvo lugar en la Plaza Mayor el 24 de mayo de 2025.

Carrasco ha recordado que “el mismo corazón de la ciudad, con miles de castellonenses que llenaron la Plaza Mayor, latió con emoción escuchando por última vez en directo las canciones de Els Llauradors”.

La alcaldesa ha afirmado que “la música de “Els Llauradors” es patrimonio inmaterial de la ciudad de Castellón. Es herencia que guardaremos como tesoro por muchos años.

“Ahora, con este CD “Fins ací hem arribat”, cuando vamos a celebrar un año de aquella noche histórica del concierto en la Plaza Mayor, hacemos que el legado de “Els Llauradors” sea tan inolvidable como ha sido su prolífica carrera”, ha destacado Carrasco.

Reparto en colegios y entidades festivas

Begoña Carrasco también ha querido subrayar que “desde el Ayuntamiento de Castelló queremos trasladar este trabajo, esta auténtica joya musical, a los lugares donde más importante es trasladar lo mejor de lo mejor de nuestra cultura, de nuestro patrimonio. Por eso distribuiremos y haremos llegar el CD, en primera instancia, en los colegios de Castelló, a nuestras Gaiatas y entes vinculados. Lo haremos porque no imaginamos un mejor destino para esta música que poder ser compartida por nuestros niños y niñas. Para que puedan revivir y cantar historias como la de “La Panderola”. Porque ellos son el futuro de Castellón. Porque un pueblo no puede saber donde va, si no sabe de donde viene”.

“Y porque la música de “Els Llauradors” es clave para entender la historia reciente y los orígenes de nuestro querido Castellón”, ha destacado la primera edila. “Qué podemos decir de la importancia de “Els Llauradors” para las fiestas de Castellón, para nuestra Magdalena, ya que han cantado los principales himnos de la Fiesta: Gayata, Magdalena Festa Plena o el Rotllo i Canya. Por eso, quién mejor que nuestras comisiones gaiateras y entes vinculados, que tantas y tantas veces han acompañado sus actos, presentaciones y actividades con la música de Los Labradores, sean ahora también depositarios, de manera especial, del trabajo que corona su trayectoria musical”, ha explicado.

Difusión de las señas de identidad de Castellón

La alcaldesa también ha querido hacer hincapié en la labor de “Els Llauradors” para difundir las señas de identidad de Castellón. “Las historias, canciones de nuestra tierra, de nuestra gente y nuestros paisajes, desde la huerta y el mar; nuestras fiestas, y también nuestra devoción hacia el mayor tesoro que tiene Castellón: su Patrona, la Mare de Déu del Lledó”. Qué mejor nombre que “Els Llauradors” para homenajear a la “Lledonera”, como tantas veces, en tantas Serenatas, ante su Basílica habéis hecho… Si fue incluso un labrador, de nombre Perot, quién tuvo el honor de encontrar a la Mareta y Reina de Castelló.

Hoy a Salón de Plenos, la casa de todos los castellonenses, el lugar donde ocurren los actos más importantes en nuestro Ayuntamiento,en nuestra ciudad, recibimos a “Els Llauradors” con aprecio, admiración, reconocimiento y gratitud, en nombre de todos el castellonenses. Un grupo musical que ha sido una verdadera institución y un referente cultural y social para varias generaciones de castellonenses. Difundiendo nuestra cultura, nuestra lengua y nuestras señas de identidad. Premiados y reconocidos también con premios como la Corbata de Honor del Ayuntamiento de Castelló o el premio Valencià de l’Any, que otorga la Fundació Huguet.

Desde aquí, con alegría y orgullo, presentamos este CD, convencidos de que sus canciones nos transportarán, de manera inmediata, a esa noche memorable de hace justo un año en la Plaza Mayor.

Una noche donde estuvieron acompañados por un buen puñado de amigos artistas, que rindieron su homenaje sobre el escenario, y que aparecen también a este trabajo. Todos ellos acompañados por nuestra magnífica y más que centenaria Banda Municipal de Castelló.

Carrasco se ha dirigido “a todos los miembros actuales, Lluis Viciano, César Agut, Manolo Montañés, Pepín Martín, Toni Martí y Juan Nebot, y a todos los colaboradores, entre los que destaca Paco Signes, que han reunido al final de una carrera llena de éxitos, les agradecemos su dedicación y el infinito amor por Castellón que han demostrado”. Del mismo modo ha tenido un recuerdo emocionado, quiero que esta presentación sirva para rendir homenaje a los miembros que ya no están entre nosotros, pero que han dejado su huella y su herencia en unas canciones que recordaremos siempre, como son: Toni Hernández, Carlos Marco, Jovi Martí y Miquel Soler

Con la edición de este CD convertimos el último concierto de Los Labradores en un momento eterno, que perdurará por siempre jamás. “Porque “Els Llauradors” y su música serán por siempre patrimonio y la banda sonora más reconocible de nuestra querida ciudad. Porque “Els Llauradors” serán por siempre, la voz y la música del pueblo de Castelló. Muchas gracias.

Presente y futuro

En nombre de la Rondalla Els Llauradors, ha tomado la palabra César Agut, quien ha reconocido que “este es un día muy especial para todos nosotros y, si estamos hoy aquí, presentando el CD “Fins ací hem arribat”, es gracias al apoyo, la sensibilidad y el compromiso de muchas personas e instituciones que creyeron en este proyecto desde su nacimiento”.

En primer lugar, Agut ha mostrado su agradecimiento más profundo al Excelentísimo Ayuntamiento de Castellón. “Gracias, alcaldesa Begoña Carrasco, por abrirnos las puertas de esta casa y por entender que la música tradicional no es solo pasado: es identidad, es presente y es futuro”, ha expresado.

César Agut ha subrayado que “aunque finalmente fue la Concejalía de Cultura, que dirige María España, la que asumió la gestión del proyecto, la idea del concierto se concibió por nuestra parte pensando en el lunes de Magdalena. Por eso, es de justicia agradecer también a Noelia Selma, Concejal de Fiestas y Ermitas, porque fue la primera persona con quien compartimos esta ilusión”.

El integrante de Els Llauradors ha querido tener “un recuerdo muy especial para los cantantes y colaboradores que habéis dejado vuestra impronta en cada tema: Barbara Breva, Ester Igual, Elena Sorli, Nuria Pallares, Txema Prades, Carles Porcar, José López, Arturo España, José Cervera, Jaume Roig y Lolín Sol. Sin vosotros, este disco no tendría la emoción que hoy podemos escuchar”.

Agut se ha dirigido finalmente a la Corporación Municipal, a todos los técnicos, a los músicos, cantantes, amigos y familias “Gracias para hacer posible que la música tradicional continúe viva. Porque como dice el título del CD “Fins ací hem arribat”, pero el eco de Los Labradores continuará sonando siempre en el corazón de Castellón.

Un concierto histórico

Por su parte, el concejal de Cultura en funciones, Vicent Sales, ha destacado que “desde el mismo momento en el que el Ayuntamiento y el área de Cultura decidieron impulsar ese homenaje, todos fuimos conscientes que no era un concierto más. Por eso también se pusieron todos los medios técnicos y profesionales porque no fuera una noche más. El resultado es este CD, bajo la exquisita producción de Juanjo Carratalá, quien también fue responsable musical de aquella velada.

La que presentamos hoy es una grabación para la eternidad, que permitirá que el legado de esa noche no se pierda nunca. Un tesoro que formará parte del patrimonio de todos los castellonenses con una distribución que llegará a colegios, asociaciones de vecinos o jubilados, bibliotecas, entes fiesteros, espacios culturales...en todo el mundo, porque “Els Llauradors” son y serán siempre de todos.

Venta en el Archivo Municipal y on-line

Este CD se podrá adquirir por el público en general en el Archivo Municipal y también a través de la web del servicio de publicaciones del Ayuntamiento de Castellón, la conocida como “Llibreria Municipal”.

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Como colofón a la presentación, “Els Llauradors” han interpretado tres de sus temas más conocidos, la “Salve Bressolera”. “Magdalena Festa Plena” y “Mari Rosa”.