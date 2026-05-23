Emotiva y divertida boda del expresidente de Puertos del Estado y exrector, Paco Toledo, y la periodista Elena Rincón

El que fuera presidente de Puertos del Estado, de la Autoridad Portuaria de Castellón, rector de la UJI y actual escritor, Paco Toledo, y la periodista Elena Rincón han contraído matrimonio este sábado en el incomparable marco del restaurante beach club El Túnel (antiguos almacenes portuarios donde atracaban los barcos y llegaban las mercancías en barcazas) de Alcossebre en una emotiva y divertida ceremonia que los contrayentes habían preparado con gran cariño y que es el final feliz a más de cinco años de novios.

Pasadas las 13.00 horas, la pareja ha llegado junta, de la mano, y precedida por las damas de honor, Ángela y Sarah, hijas de Elena, y que junto a Mónica, hija de Paco, han sido testigos de la ceremonia que ha oficiado el concejal del Ayuntamiento de Castelló, Sergio Toledo (hijo del novio).

Ella, con un traje blanco roto, y él, con traje y luciendo una pajarita, regalo de su ya mujer el día que recibió la Medalla de Oro del Puerto de Castellón, han protagonizado una bonita entrada bajo los acordes del tema Can't Help Falling in Love, de Elvis Presley. Seguidamente, Eres la suerte de mi vida, de Dani Martín, ha sonado en el momento de los anillos y el acto ha finalizado con Mary You, de Bruno Mars, todos los temas interpretados por el cantante Leon's Sound. Unos cohetes de humo han sellado la ceremonia.

Un total de 60 invitados, entre familiares y amigos procedentes de Castellón, Barcelona, Madrid, Toulousse, Granada o París han querido acompañar a la simpática y conocida pareja en este paso que han dado en su relación, frente al mar y bajo un arco gigante en forma de corazón. Entre ellos se encontraban la exrectora de la UJI, Eva Alcón; la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, María Victoria Petit; Rosa Grau, presidenta de SAUJI; y el periodista Francisco Fernández junto a su mujer, Susana Fabregat, delegada el Consell en Castellón.

La fiesta ha continuado con un almuerzo donde los invitados han ocupado sus respectivos asientos identificados con caricaturas de cada uno de los asistentes. El tradicional momento de la tarta ha sido uno de los más significativos ya que el pastel, cuyo topper ha sido diseñado por Mónica Toledo, identificaba plenamente a la pareja, con motivos que hacían referencia a ella como portadas de las novelas del novio, portadas de un diario y un micrófono en referencia a la profesión de Elena Rincón, un mapa mundi en relación a la gran afición de ellos de viajar o una pareja corriendo, uno de los principales hobbies del recién estrenado matrimonio.

Paco Toledo y Elena Rincón han abierto el cóctel con el vals nupcial --The Second Waltz, de Dmitri Shostakovich-- con el que han arrancado los aplausos de los invitados y que habían preparado en la academia de Castelló Danza con Me, de Carla Bustamante, premiada con galardones internacionales.

La pareja iniciará en los próximos días su viaje de novios a Perú donde descubrirán juntos la selva amazónica de este país.

¡Enhorabuena al feliz matrimonio!