Lleno en la conferencia de Rafael Bachiller en el Planetario de Castelló dentro de 'Los sábados del eclipse'

El Planetario de Castelló ha registrado este sábado un aforo completo en la conferencia impartida por el director del Observatorio Astronómico Nacional, Rafael Bachiller, dentro del ciclo “Los sábados del eclipse”, una de las principales propuestas de la programación especial impulsada por el Ayuntamiento de Castelló con motivo del eclipse total de sol previsto para el próximo 12 de agosto de 2026.

La elevada asistencia ha vuelto a confirmar el enorme interés ciudadano que están despertando las actividades divulgativas en torno a este fenómeno astronómico excepcional, que situará a la ciudad como uno de los enclaves privilegiados para su observación.

La concejal de Turismo, Arantxa Miralles, ha destacado el éxito de la convocatoria y ha señalado que “la presencia de figuras como Rafael Bachiller y la respuesta del público demuestran que Castellón está sabiendo conectar ciencia, divulgación y turismo en torno a un acontecimiento histórico”.

Miralles ha subrayado además que “el Planetario se está consolidando como un espacio de referencia y como un punto de encuentro para aprender, compartir y vivir la astronomía de una forma abierta y cercana”, al tiempo que ha insistido en que “la ciudad está plenamente volcada en la preparación del eclipse y en ofrecer una programación de calidad para todos los públicos”.

Un eclipse histórico

El eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026 convertirá a Castelló en uno de los mejores puntos de España para su observación, especialmente desde las playas del Grau, que se encuentran entre las ubicaciones con mejores condiciones para seguir el fenómeno. Esta situación está generando una alta expectación científica, turística y ciudadana, y ha motivado la puesta en marcha de una programación específica que combina divulgación, actividades educativas y propuestas de observación.

En este contexto, el ciclo “Los sábados del eclipse” continuará el próximo 13 de junio con la conferencia “Lo que los eclipses nos enseñaron”, impartida por Héctor Socas, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, que seguirá profundizando en el conocimiento científico de estos fenómenos astronómicos.

Programación divulgativa

El Planetario de Castelló seguirá acogiendo durante los próximos meses sesiones de observación solar con telescopios especializados, actividades didácticas dirigidas a público familiar y escolar, así como el estreno simultáneo en planetarios de toda España de la producción inmersiva Full Dome “3ECLIPSE”. Estas iniciativas forman parte del programa diseñado para acompañar la cuenta atrás hacia el eclipse y acercar la astronomía a la ciudadanía de una forma participativa.

Asimismo, continúa el reparto del “Kit del Pequeño Astrónomo” entre escolares de Infantil y Primaria que visitan el Planetario, una iniciativa que incluye materiales lúdicos y educativos para introducir a los más pequeños en el conocimiento del eclipse y fomentar su interés por la ciencia de manera accesible y entretenida.

Voluntariado y dispositivos

Por otro lado, cabe recordar que el Ayuntamiento mantiene abierto el proceso de inscripción para el equipo de voluntariado del eclipse, dirigido a mayores de 18 años, que colaborarán en tareas de información y apoyo durante la jornada del 12 de agosto.

Las personas voluntarias recibirán formación previa en el Planetario, así como un pack conmemorativo y entradas para el SOM Festival.