Begoña Carrasco, alcaldesa de Castelló: «Nunca antes había habido tantos proyectos a la vez en nuestra ciudad»

Begoña Carrasco, alcaldesa de Castelló desde el 17 de junio de 2023, nació el 2 de agosto de 1979 y es licenciada Derecho por la Universitat Jaume I. Casada y madre de dos hijas, Cayetana y Carmen, encara con ilusión el último año de este mandato del que hace balance para los lectores del periódico Mediterráneo.

--Alcaldesa, a un año de las próximas elecciones municipales, ¿qué balance hace usted de estos tres años al frente del Ayuntamiento de Castelló?

Han sido tres años de muchísimo trabajo, ¡pero que también han pasado en un suspiro! Han sido un privilegio en lo profesional, porque me han permitido trabajar en primera persona por mi ciudad. Estos tres años han servido para dos cuestiones que para mí son prioritarias: cumplir el mandato que nos habían dado los castellonenses y a la vez sentar las bases que han posibilitado el cambio de rumbo de la ciudad, proyectándola hacia el futuro. Castellón ha salido de su atonía, acapara las miradas y avanza sin complejos. En apenas tres años, el cambio en el ciudad se percibe.

Begoña Carrasco nació en 1979 y es licenciada en Derecho. / Mediterráneo

--Todo no ha sido un camino de rosas (dimisión de un edil por el impago de multas de la zona azul, el doble topónimo, la polémica del aumento de la tasa de la basura), ¿cómo hace frente una alcaldesa a todos estos momentos complicados de su mandato?

Con decisión y valentía. Los castellonenses nos eligieron para cumplir un programa de trabajo. Y a eso hemos venido, a cumplir con la palabra dada. Y lo estamos haciendo, con un cumplimiento de nuestro programa electoral del 80% en estos tres años. Eso es lo que a mí me preocupa: cumplir con lo que prometí a los castellonenses mirándolos a los ojos. Del topónimo no hay ninguna polémica, puesto que el Tribunal Superior de Justicia acaba de darnos la razón. El nombre de la ciudad es Castellón en castellano y Castelló en valenciano, y que cada cual use la forma con la que más cómodo se encuentre, en libertad. El basurazo es una imposición de Sánchez, que nos ha generado a todos los ayuntamientos un problema donde antes no lo había, y aun así, hemos puesto en marcha una batería de bonificaciones para que los castellonenses paguen menos en 2026 de lo que abonaban por el servicio en 2024. Y el concejal Cristian Ramírez asumió su error y dimitió por responsabilidad. Ya me gustaría que en política otros que tanto critican actuaran en la misma medida.

--¿Y cuáles han sido los más satisfactorios?

A mí, lo que más satisfacción me produce es salir a la calle y poder escuchar a los castellonenses hablar ahora con orgullo de su ciudad. Las grandes obras y los grandes proyectos están muy bien, porque son transformadores, como el Mercado Central o el Censal Parc, pero lo que más me satisface es cuando los vecinos se acercan para darme las gracias por el trabajo que está haciendo mi equipo desde el Ayuntamiento. Creo que este gobierno ha sido capaz de que los ciudadanos hablen de su ciudad con orgullo de ser y sentirse de Castellón.

--En este año que queda para los comicios, ¿cuáles son los proyectos a los que el gobierno local le va a dar un impulso?

Nunca antes había habido tantos proyectos a la vez en nuestra ciudad. Hemos renovado la avenida Ferrandis Salvador, el TRAM va a llegar a la playa este verano, las obras de la primera fase de la ronda de circunvalación se iniciarán a principios de 2027, antes de que acabe el año empezarán las obras del Censal Parc, después del verano comenzará la reforma de la Pérgola, y en pocas semanas comenzará a tomar forma la primera fase de la Manzana Albinegra. Estamos acabando las obras de la Biblioteca 5.0, vamos a renaturalizar 18 colegios para que nuestros niños tengan espacios con sombra en los patios, hemos transformado todas las calles del centro, que ahora son accesibles y más verdes; hemos licitado las obras de mejora de la tenencia alcaldía sur y del Grao; vamos a devolver a la ciudad de Castellón dos espacios emblemáticos como son el edificio de Borrull y el de Correos, y las obras del nuevo Mercado Central están a pleno rendimiento. Este gobierno ha demostrado en tres años que somos garantía de estabilidad, gestión y proyección de futuro para Castellón.

--Usted prometió en campaña que remodelaría el Mercado Central, las obras están en marcha y el nuevo mercado se pondrá a disposición de los vecinos antes de las fiestas de la Magdalena de 2027, dijo que bajaría los impuestos y han disminuido… Pero, ¿en qué momento se encuentra el futuro centro cultural en el cine Rex?

Es otro de los compromisos cumplidos de este gobierno. Muchos hablaron, propusieron, sugirieron… pero el único ejecutivo local que ha sido capaz de materializar la compra ha sido el que dirijo. Hechos frente a las palabras y promesas vacías. El Rex volverá a ser un centro cultural y de proyección de películas a disposición de los castellonenses. De momento tenemos lo más importante, que es el edificio. Estamos trabajando en el diseño de la rehabilitación y en definir qué contenido hay que darle a este nuevo espacio cultural, para que sea útil a los ciudadanos, y con toda esa información y una valoración económica, activaremos la reforma mediante fondos europeos, eso sí, a partir del año 2027.

--Ustedes han calificado esta legislatura como la de la vivienda. ¿De qué forma lo va a notar el ciudadano?

Pues de muchas maneras. Para empezar, este gobierno no es intervencionista. Ya sabemos que las políticas de topar precios y penalizar a los propietarios no funciona. El Gobierno del PSOE y sus socios lo han intentado a nivel nacional y han fracasado. ¿Qué estamos haciendo en Castellón? Pues activando bolsas de suelo, para que se puedan construir 3.800 viviendas, el 40% de ellas de VPP, en cinco sectores de la ciudad. El más avanzado es Soler i Godes y Censal 3. También hemos cedido el suelo a la Generalitat y ya está en marcha la construcción de 123 viviendas de promoción pública para que los jóvenes tengan más fácil acceder a una vivienda, las primeras que se construirán tras 8 años de sequía del gobierno anterior. O en el mes de julio activaremos las primeras ayudas al alquiler en la historia de Castellón para jóvenes, dotadas con 400.000 euros. Estamos invirtiendo 17 millones de euros para rehabilitar 500 viviendas de cinco barrios degradados y hemos activado una línea de subvenciones con 500.000 euros para apoyar la reforma y rehabilitación. También hemos comprado en esta legislatura 18 viviendas sociales, que se han incorporado a nuestro parque de inmuebles para ayudar a las familias más vulnerables. No hay duda, esta va a ser la legislatura de la vivienda.

La alcaldesa está casada y es madre de dos niñas, Cayetana y Carmen. / Mediterraneo

--En un año tan especial para el CD Castellón, ¿qué relación tiene el Ayuntamiento de Castelló con el club y qué proyectos se van a desarrollar entorno al campo?

La relación con el CD Castellón es muy buena. La colaboración es constante y fructífera. Firmamos en su día un convenio innovador --nos han pedido incluso otros ayuntamientos de España para copiarlo-- para la cesión del Estadio. Y ahora estamos cerrando de la mano del club la transformación de todo el entorno del Skyfi Castalia. El proyecto está muy avanzado, y pronto lo podremos presentar. Pero todo lo vamos a hacer conjuntamente para no perjudicar las citas deportivas, igual que ya hicimos en su día con las mejoras en el Castalia. Y pensando en el futuro, queremos que la base del club entrene y juegue en nuestra ciudad, por eso hemos adquiridos los terrenos colindantes del Chencho y también pronto podremos informar de novedades al respecto.

--¿Podremos pasear por el Censal Parc en 2027?

Sí. La primera fase, que ocupará 40.000 metros cuadrados, empezará sus obras en unos meses. Ahora parece todo muy fácil, pero permítame recordarle que el gran pulmón verde del distrito este se viene anunciando desde hace 30 años, y ningún gobierno ha sido capaz de hacerlo. Nosotros sí. Se desarrollará en tres fases, que ocuparán 122.000 metros cuadrados, por lo que será el bosque urbano más grande de Castellón, más incluso que el Pinar. Tendrá zonas verdes, deportivas, de esparcimiento, de descanso, un lago, zona de espectáculos al aire libre, elementos de calistenia, juegos infantiles y juveniles de aventura… será plenamente accesible, pensado para todas las personas… Como decía la campaña de participación ciudadana que activamos, y en la que opinaron más de 7.000 personas, será nuestro Orgullo de Parque, al nivel de otros grandes pulmones verdes de otras grandes capitales, y con símbolos de nuestra identidad labradora.

--Sobre el Grau, ¿en qué proyectos estrella trabaja para su crecimiento y para seguir revitalizando el parque litoral?

Pues por primera vez en muchos años, nuestra ciudad mira al Mar. Con la renovación de la avenida Ferrandis Salvador, ahora nuestras playas lucen su mejor aspecto. Hasta el punto de que está abarrotado de público paseando y haciendo deporte como nunca antes. También desde que llegamos activamos los servicios de playa desde Semana Santa, y hay más actividades que llenan de vida nuestra costa. Hemos modernizado el planetario con un nuevo proyector, el Festival del Viento trae este año cometas de 22 países este 6 y 7 de junio, estamos revitalizando el Pinar y acabamos de rubricar el convenio que pone fin a 20 años de desencuentro entre al Ayuntamiento y el Aeroclub, un conflicto legal heredado que hemos desencallado y que permitirá mejorar instalaciones y ser un referente internacional, empezando por su zona de restauración, que ya cuenta con muchos ‘pretendientes’. Y eso solo en la playa, en el centro del Grau apostamos por la reforma de la tenencia Alcaldía para que preste servicio 24 horas, y gracias a la buena relación con el puerto, está cambiando la fisonomía por completo de la fachada Marítim.

--Precisamente el 12 de agosto, será la costa castellonense la que acoja a miles de personas debido al eclipse. ¿Cómo se prepara Castelló para ese día único?

Pues con una programación especial para ese día único. En breve presentaremos todo el programa. Vamos a tener a los mejores divulgadores en la materia, Javier Santaolalla y Josep Calatayud; exposiciones, música, espectáculos… y todo en un entorno maravilloso como son nuestras playas de El Pinar y Gurugú. Castellón es uno de los lugares del planeta donde mejor se va a poder ver este fenómeno, y de los pocos donde además hay planetario. Si alguien quiere disfrutar del eclipse, el mejor lugar va a ser, sin duda, Castellón.

--¿Qué proyecto tiene para los edificios que están vacíos en Castelló como son el antiguo asilo y la residencia de Suboficiales?

El problema del antiguo asilo es el coste desmesurado de su apertura. Tenemos ideas que estamos intentando sondear y desarrollar, de cara ya a la siguiente legislatura. Con respecto a la residencia de suboficiales, es del Ministerio, por eso, una buena propuesta sería que allí se hicieran pisos de protección pública para nuestros jóvenes.

--Las negociaciones con Vox para formar gobierno no fueron fáciles al principio y no firmaron el pacto hasta mes y medio después de la toma de posesión. ¿Qué balance hace de este pacto después de estos tres años?

Positivo. Somos dos partidos distintos pero un solo equipo que funciona con un solo corazón latiendo por Castellón. Tenemos nuestras diferencias en algunas cuestiones ideológicas, como la igualdad, el colectivo LGTBIQ+, el cambio climático, la violencia de género… por todos son conocidas. Pero como gobierno, siempre nos ponemos de acuerdo en las decisiones estratégicas para nuestra ciudad. Y a la vista está que funciona, porque la ciudad se está transformando sin problemas, sin estridencias, pero sin complejos. La ciudadanía mandó a la bancada de la oposición a los partidos de pactos anteriores porque estaba cansada de líos y problemas, y de imposiciones ideológicas. Vinimos a trabajar, no a repetir todo lo malo que ya había antes de que llegáramos.

--Si gana las elecciones sin mayoría absoluta, ¿volverá a pactar con Vox?

Mis pactos los decidirán los castellonenses. El Partido Popular, mi partido, es el que más se parece a los castellonenses, y el que tiene un programa más transversal. Dijimos que veníamos a gobernar para todos, y lo estamos cumpliendo. Desde el respeto. Mi frase de campaña fue que no íbamos a preguntar a los castellonenses ni a quién votaban, ni a quién rezaban ni a quién amaban, ni en qué lengua hablaban. Y esa va a seguir siendo la máxima. Somos los únicos capaces de garantizar estabilidad, progreso, ideas, trabajo, gestión… y libertad. Y además bajando impuestos. Al final de esta legislatura, habremos cumplido la promesa de rebajar en un 10% el IBI a los castellonenses. Hemos demostrado que sí es posible hacer más con menos impuestos.

--Por cierto, usted encabezará la lista municipal del PP para las elecciones de 2027 y tanto el PSOE como Compromís ya han elegido también a sus cabezas de lista: Rafa Simó y Vero Ruiz respectivamente. Pese a que Vox aún no lo ha anunciado, todo hace prever que será Ortolá el que repita. Usted los conoce a los tres porque ha compartido corporaciones con ellos. ¿Cómo ve a sus rivales?

Yo no vengo a competir con nadie. Me presentaré ante los vecinos como lo hice hace cuatro años, con un programa claro: nuestro contrato para los próximos cuatro años si los ciudadanos me dan su confianza. Y lo hago con aval, el de haber cumplido lo que prometí. Lo hemos demostrado y ante los ‘notarios’ más exigentes: los castellonenses. Otros partidos y candidatos prometieron, pero no hicieron. Tanto Rafa Simó como Vero Ruiz merecen todo mi respeto en lo personal, pero en lo político son son dos personas que ya estuvieron ejerciendo el gobierno de la ciudad, viejos conocidos de los vecinos, que les dijeron que no les gustaba lo que proponían y por eso votaron cambio. Ahora vuelven a Castellón, peleados internamente, ahogados por las causas judiciales y sin haber aportado nada en estos cuatro años desde les Corts. Ya sabe lo que dice el dicho: segundas partes nunca fueron buenas…

--La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, afirmó en una entrevista a este periódico que no se entendía que la alcaldesa de Castelló “no estuviera a grito pelao” exigiendo el hospital o los centros de salud y afirmaba que usted no lo hacía porque gobernaban los suyos. ¿Qué opina al respecto?

¡Menos gritos, milagritos! Yo soy más de trabajar que de chillar. Los expertos en las pancartas son ellos, pero luego no gestionan. Será un gobierno del PP el que haga el hospital general que tanto necesitan lo castellonenses. Los suyos fueron los que dejaron a la Sanidad en la UCI, a la ciudad sin inversiones, a las familias sin los colegios que les prometieron, y a los jóvenes sin vivienda.... La señora Morant ha visitado nuestra ciudad y siempre ha sido recibida de manera cordial y acorde al rango que representa. Yo sí creo en el diálogo y no en la confrontación. Yo sí creo en la colaboración entre instituciones. Yo, a la señora Morant, le podría decir muchas cosas de feminismo, transparencia, ejemplaridad… en lo que se refiere a su partido, pero eso ya se lo pedirán los ciudadanos. Yo solo le pido que le diga a sus compañeros en el consejo de ministros que traigan las inversiones que necesita Castellón, como las obras de ampliación de la desembocadura del Riu Sec, la apertura del Archivo Histórico, la protección de las islas Columbretes o la inversión para que la ciudad tenga los trenes dignos que merecen los castellonenses, que cada día que pasa tenemos menos trenes de larga distancia y los cercanías son más tercermundistas. Y no la escucho chillarle al señor Puente.