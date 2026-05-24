Caminar juntos por la escucha activa y el cuidado emocional en Castelló

Una marea verde ha participado este domingo en la primera edición de “Escucha en Marcha”, la caminata solidaria organizada por el Teléfono de la Esperanza de Castellón con motivo de su 25 aniversario. La cita ha contado, entre otros participantes, con la concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara; la diputada provincial de Bienestar Social, Marisa Torlà; la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat; y el presidente del Teléfono de la Esperanza, Jesús Montoliu.

La marcha ha partido a las 10.00 horas desde el paseo central del Parque Ribalta y ha recorrido diferentes calles del centro de Castelló en un ambiente festivo, al ritmo de una batucada y con puntos de animación durante el recorrido, hasta finalizar en la Plaza Mayor, tras un recorrido no competitivo de 2,5 kilómetros.

La llegada a la Plaza Mayor ha dado paso a la lectura de un manifiesto y a la fiesta final amenizada por el grupo N’Rockats, en un cierre marcado por la solidaridad, la escucha activa y el cuidado emocional.

Una ciudad solidaria

La concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara, ha destacado que “Castellón ha vuelto a demostrar que es una ciudad solidaria, cercana y capaz de caminar unida por causas que importan”. Adsuara ha subrayado que “hoy hemos dado pasos por la escucha, por el cuidado emocional y por todas las personas que, en algún momento, necesitan saber que no están solas”.

Además, Adsuara ha puesto en valor la labor del Teléfono de la Esperanza, una entidad que durante 25 años ha acompañado a miles de personas en momentos de dificultad emocional. “Su trabajo es un ejemplo de compromiso, humanidad y servicio a los demás, y desde el Ayuntamiento seguiremos respaldando a quienes cuidan de la salud mental y emocional de los castellonenses”, ha señalado.

En esta línea, el pasado mes de septiembre se firmó un convenio entre el Ayuntamiento de Castelló y el Teléfono de la Esperanza para reforzar la colaboración en materia de atención social, salud mental, prevención de la soledad no deseada y prevención del suicidio. A través de este acuerdo, el Ayuntamiento se comprometió a difundir los servicios y actividades de la entidad mediante sus canales institucionales; a derivar, siempre con el consentimiento expreso de la persona usuaria, a quienes necesiten atención psicoemocional hacia los servicios especializados del Teléfono de la Esperanza; y a poner a disposición espacios municipales, siempre que sea posible, para el desarrollo de talleres, campañas y actividades de sensibilización.

Sorteos

La jornada ha tenido un carácter solidario, lúdico y no competitivo, y ha servido para visibilizar la importancia de la escucha activa, el autocuidado y la prevención en salud mental. Además, ha incluido un sorteo de una estancia y dos bonos spa, así como el reparto de mallas de naranjas gracias a la colaboración de Frutas Torres. La recaudación se destinará a los programas de intervención en crisis, acompañamiento a personas mayores y prevención de la conducta suicida impulsados por la entidad.

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Adsuara ha concluido que “hoy Castellón ha caminado por quienes necesitan ser escuchados, por quienes acompañan desde el voluntariado y por una ciudad que no mira hacia otro lado cuando se habla de salud mental”.