La basílica del Lledó acoge el paso por el manto de los niños y niñas de Primera Comunión
Los pequeños asistieron a la misa y pudieron acercarse a la virgen para agradecer y recibir su amparo
La basílica del Lledó de Castelló vivió ayer uno de los días más emotivos con la celebración del tradicional paso por el manto de los niños y niñas de Primera Comunión. Después de la eucaristía de las 11.00 horas, los pequeños pudieron acercarse a la imagen para agradecer y recibir el amparo de la Lledonera.
Desde hace décadas, el manto de la Mare de Déu del Lledó ha simbolizado refugio y esperanza, un espacio donde la comunidad se reúne para expresar sus sentimientos más profundos. En esta ocasión, fueron los niños y niñas que comulgaban por primera vez quienes, junto con sus familias y amistades, pudieron mostrar su devoción por la patrona de la ciudad.
- Cierra una conocida franquicia del centro de Castelló y da paso a un nuevo negocio
- Educación suspende las clases en un colegio de Castelló por la presencia de ratas
- El barrio del centro de Castelló donde casi la mitad de vecinos son extranjeros: mayoría de sudamericanos y renta per cápita muy modesta
- Así se construye el innovador edificio prefabricado que Castelló levantará en tiempo récord
- Extraen 30.000 metros cúbicos de arena de la playa del Pinar de Castelló para abastecer a otras dos de la provincia
- Un gigante del textil cierra sus puertas en el centro de Castelló de forma inminente
- Adiós a un negocio clásico de la Magdalena en Castelló: 'Ha habido niñas a las que he visto formar una familia. Muchos clientes los considero amigos
- Un refugio antiaéreo a 50 metros de la playa de Castelló