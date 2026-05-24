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La basílica del Lledó acoge el paso por el manto de los niños y niñas de Primera Comunión

Los pequeños asistieron a la misa y pudieron acercarse a la virgen para agradecer y recibir su amparo

Paso por el manto de los niños y niñas de Primera Comunión

Paso por el manto de los niños y niñas de Primera Comunión

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Paso por el manto de los niños y niñas de Primera Comunión. / Gabriel Utiel

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Castelló

La basílica del Lledó de Castelló vivió ayer uno de los días más emotivos con la celebración del tradicional paso por el manto de los niños y niñas de Primera Comunión. Después de la eucaristía de las 11.00 horas, los pequeños pudieron acercarse a la imagen para agradecer y recibir el amparo de la Lledonera.

Desde hace décadas, el manto de la Mare de Déu del Lledó ha simbolizado refugio y esperanza, un espacio donde la comunidad se reúne para expresar sus sentimientos más profundos. En esta ocasión, fueron los niños y niñas que comulgaban por primera vez quienes, junto con sus familias y amistades, pudieron mostrar su devoción por la patrona de la ciudad.

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