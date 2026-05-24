La basílica del Lledó acoge el paso por el manto de los niños y niñas de Primera Comunión

La basílica del Lledó de Castelló vivió ayer uno de los días más emotivos con la celebración del tradicional paso por el manto de los niños y niñas de Primera Comunión. Después de la eucaristía de las 11.00 horas, los pequeños pudieron acercarse a la imagen para agradecer y recibir el amparo de la Lledonera.

Desde hace décadas, el manto de la Mare de Déu del Lledó ha simbolizado refugio y esperanza, un espacio donde la comunidad se reúne para expresar sus sentimientos más profundos. En esta ocasión, fueron los niños y niñas que comulgaban por primera vez quienes, junto con sus familias y amistades, pudieron mostrar su devoción por la patrona de la ciudad.