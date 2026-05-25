El estado de las calles y aceras, la canción de la Magdalena y la vivienda llegan al pleno de Castelló

El estado de las calles y aceras (Compromís), el pago de la polémica canción de la Magdalena del cantante Tacho (Compromís) y el Plan Estatal de la Vivienda (PSOE), así como el principio de prioridad nacional en las bases para las ayudas al alquiler joven (Vox) y las mejoras de las infraestructuras educativas ante las altas temperaturas (Compromís) centrarán el debate del próximo pleno que se celebrará en el Ayuntamiento de Castelló este miércoles a las 11.00 horas. En esta ocasión, la sesión, que siempre se celebra el último jueves de mes, ha tenido que ser adelantada un día debido a la visita de la Reina Doña Sofía a la capital de la Plana.

Estas cinco mociones son las que se debatirán en el pleno, en el caso de que no haya acuerdo a última hora, y a dos de ellas ha presentado una enmienda el grupo municipal del PP: a la de la vivienda, donde el texto de los populares manifiesta la necesidad ineludible de contar con este plan, y a la de las dotaciones educativas, que hace referencia a la petición de reformar los centros educativos que lo ncesiten, a completar el proyecto Naturaleza en Red que ya está en marcha y se basa en la ejecución de sombras en los colegios y en la petición de instalar sistemas de climatización.

En cuanto a las 13 declaraciones institucionales presentadas por Vox, el PSOE y Compromís, ninguna de ellas ha logrado en esta ocasión el acuerdo unánime necesario para ser aprobadas en el pleno y se quedarán sobre la mesa la petición de rechazo del acuerdo Mercosur y en defensa del campo español del partido de Abascal; la exigencia al impulso inmediato de los nuevos conservatorios de música y danza en Castelló, del grupo municipal socialista; o el apoyo a la huelga educativa y en defensa de la educación pública que han hecho llegar los valencianistas a la junta de portavoces que ha tenido lugar este lunes.

En este sentido, y en relación a la declaración institucional del PSOE en apoyo al proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes impulsado por el Gobierno de España que no ha salido adelante, el portavoz adjunto socialista, José Luis López, ha lamentado que “el Partido Popular haya vuelto a plegarse al discurso ultra de Vox y haya impedido incluso que el Ayuntamiento de Castelló pueda aprobar un texto que habla sencillamente de convivencia, derechos humanos, integración y realidad social”.