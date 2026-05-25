Las casas regionales se suman al Encuentro Vecinal que reunirá a 600 asistentes este sábado en Castelló

El Ayuntamiento de Castelló ha presentado una nueva edición del Encuentro Vecinal, que se celebrará el próximo sábado 30 de mayo, de 10.00 a 17.00 horas, en el Recinto de Ferias y Mercados (Refeyme), según el concejal de Barrios y Participación Ciudadana, Paco Cabañero, quien ha destacado que esta cita, recuperada hace tres años, “se consolida como un espacio de convivencia, participación y reconocimiento al trabajo que desarrollan las asociaciones vecinales de la ciudad”.

Como principal novedad, el encuentro cambia este año de ubicación y se traslada al Recinto de Ferias y Mercados, lo que permitirá contar con un espacio más amplio y funcional para acoger a las más de 600 personas participantes previstas.

Otra de las novedades será la incorporación de las Casas Regionales, que participarán activamente junto a las asociaciones vecinales, enriqueciendo la jornada con su aportación cultural y reforzando los lazos de convivencia entre colectivos.

Cabañero ha puesto en valor “la gran labor de las asociaciones vecinales, que trabajan de forma altruista, día a día, por nuestra ciudad y para nuestra ciudadanía”. El edil ha subrayado que “los barrios hacen ciudad, y este encuentro es una muestra del papel fundamental que tiene el movimiento vecinal en la construcción de un Castellón más participativo, cohesionado y solidario”.

Bailes

La jornada comenzará a las 10.00 horas con la recepción de entidades participantes y continuará con mesas informativas de asociaciones vecinales, entidades sociales y casas regionales. A partir de las 10.45 horas se celebrarán actuaciones de bailes latinos, canto, bailes regionales, bailes de salón, tango, zumba, sevillanas, dolçaina i tabal, jotas y coros, con la participación de diferentes colectivos.

El encuentro finalizará con una comida de hermandad a las 14.00 horas y el cierre de la jornada será a las 17.00 horas.

Por su parte, José Antonio Lázaro, presidente del Centro Aragonés, ha señalado que “todos juntos formamos ese entramado social que representa todas las actividades que realizan todas las asociaciones vecinales y, las casas regionales este año va a ser la primera vez que participamos”. Lázaro ha concluido diciendo que “todos juntos hacemos más grande Castellón”.

Vicky Amores, presidenta de la Federación Vecinal UPACS, ha destacado que “lo más importante de este encuentro vecinal es que estemos todos allí juntos ya que entre todo el movimiento asociativo conformamos el tejido social de Castellón”.

Cabañero ha invitado a toda la ciudadanía a participar en esta jornada “para conocer de cerca el trabajo de las asociaciones, compartir experiencias y seguir fortaleciendo esa red vecinal activa que hace que Castellón sea una ciudad más cercana, viva y participativa”.