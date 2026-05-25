Castelló retoma en su vía verde desde el Grau a la Magdalena: permiso de Puertos del Estado, 6,55 kilómetros y un proyecto de cuatro meses

La Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Castelló han retomado y avanzan en los trámites de la vía verde que unirá el Grau con las ermitas de Sant Francesc de la Font y de la Magdalena a lo largo de 6,55 kilómetros en el marco de la reunión que han mantenido este lunes el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez; la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco; y Ricardo Huerga, Jefe de Proyectos de la gerencia de Vías Verdes de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles para agilizar los trámites previos al proyecto constructivo. En el encuentro han participado también la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner y el director de PortCastelló, Manuel J. García e Ibáñez se ha comprometido a trasladar a Puertos de Estado la necesidad y voluntad de dar de baja del catálogo de infraestructuras del puerto de Castellón esta vía férrea inactiva desde el año 2017, ya que se trata de un trámite administrativo necesario para avanzar en la redacción de este proyecto que tendrá una duración de cuatro meses.

La reunión ha tenido lugar este lunes en la Autoridad Portuaria de Castellón. / Mediterráneo

Esta vía verde reconvertirá el acceso ferroviario norte al puerto en una vía verde ciclo-peatonal y el nuevo itinerario conectará estratégicamente la entrada por la avenida Ferrandis Salvador con la glorieta reguladora bajo la carretera CV-149, punto en el que enlazará de manera directa con la red de carril-bici existente.

Así, el presidente de la Autoridad Portuaria ha calificado la reunión de “muy fructífera” y ha señalado que “gracias a la colaboración institucional, hoy reafirmamos nuestro compromiso por la integración puerto–ciudad y damos un paso más en la tramitación del proyecto para que la actuación pueda ejecutarse cuanto antes”.

Por su parte, la alcaldesa Carrasco ha subrayado que “esta actuación es especialmente importante para el Grao, porque suma un nuevo proyecto transformador del que se beneficia toda la ciudad. Supone cumplir con un compromiso electoral, cumplir con la palabra dada. Una actuación orientada a dotar a la ciudad de una vía verde para caminar, hacer deporte, desplazarse de forma sostenible y disfrutar del entorno, poniendo en valor el trazado de la antigua vía del tren que lleva hasta la ermita de la Magdalena”.

“Hablamos de un camino que forma parte de nuestra identidad, de nuestras tradiciones y de nuestra historia, y por eso, es importante el paso hacia adelante que damos hoy unidos: la Autoridad Portuaria, la Fundación Ferrocarriles Españoles y el Ayuntamiento. La colaboración institucional es clave para hacer realidad proyectos que mejoran Castellón”, ha continuado la primera edila.

Recuperación del patrimonio e integración ambiental

La vía verde nace con una clara vocación de vertebración del territorio. El recorrido discurrirá por un entorno urbano que facilitará a los ciudadanos el acceso seguro a enclaves de elevado valor patrimonial y cultural, tales como la Ermita de San Francisco de la Font o La Pedrera, la antigua cantera histórica de donde se extrajo el material original para la construcción del propio Puerto.

Seguridad para peatones y ciclistas

Uno de los pilares fundamentales de esta reconversión es la seguridad vial. Con la creación de esta plataforma segregada, se garantiza a los usuarios —fundamentalmente caminantes y ciclistas— un espacio óptimo y protegido para la práctica de sus aficiones y la movilidad cotidiana, eliminando por completo el riesgo de accidentes asociados al tráfico en carreteras y vías interurbanas.