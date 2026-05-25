División entre los vecinos del nuevo pipicán de Castelló: "Era necesario, pero a algunos les va a costar llegar"

La instalación de la nueva zona de esparcimiento canino, situada junto a la Comisaría de la Policía Nacional, ha provocado opiniones diversas entre los vecinos del barrio. Mientras algunos residentes consideran que se trata de una actuación necesaria y positiva para la zona, otros muestran ciertas dudas por el tamaño del nuevo espacio y por su ubicación. Ante esta situación, varios vecinos han querido compartir su opinión sobre este nuevo pipican, así como las ventajas e inconvenientes que creen que puede suponer para quienes conviven con mascotas.

Una de las cuestiones planteadas fue si consideran necesaria la creación de un espacio de estas características en el barrio. En este sentido, la mayoría de los vecinos coinciden en que una zona de esparcimiento canino es muy importante, ya que permite que los perros puedan correr, jugar y liberar energía en un entorno habilitado para ello. Además, señalan que este tipo de espacios también favorecen la convivencia, al evitar que los animales estén sueltos en zonas no preparadas para ello.

Por otro lado, los residentes también han señalado algunos aspectos positivos y negativos del nuevo espacio. Muchos valoran de forma favorable que el barrio cuente con un pipican, ya que lo consideran un servicio útil para los propietarios de perros. Sin embargo, algunos vecinos apuntan que el principal inconveniente es que la nueva zona es más pequeña que la anterior, lo que puede limitar el espacio disponible para que los animales corran con comodidad.

En cuanto al cambio de ubicación, las opiniones también están divididas. Algunos vecinos consideran que el nuevo emplazamiento, al estar algo más apartado, puede resultar menos cómodo para quienes acudían habitualmente al espacio anterior. En especial, señalan que este traslado puede suponer una dificultad añadida para personas mayores o con algún tipo de discapacidad, ya que desplazarse hasta la nueva zona podría resultarles más complicado. Por ello, aunque muchos residentes ven positiva la creación del nuevo pipican, también reclaman que se tengan en cuenta aspectos como la accesibilidad, el tamaño y la comodidad para todos los vecinos del barrio.