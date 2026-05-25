La Reina Doña Sofía llega a Castelló este miércoles. Estas son sus otras tres visitas a la capital de la Plana

Su Majestad la Reina Doña Sofía visitará el Ayuntamiento de Castelló este miércoles a partir de las 20.30 horas, un encuentro que se enmarca dentro de la celebración del XXIX Congreso de la Federación Española de Bancos de Alimentos que acoge la ciudad ciudad.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha destacado que está previsto que la reina emérita visite el Ayuntamiento, donde será recibida por miembros de la corporación municipal, firmará en el Libro de Honor y mantendrá un breve encuentro, en el propio consistorio, con representantes de la Real Cofradía de Virgen del Lledó, quienes le harán entrega de un obsequio en conmemoración del 50 Aniversario del nombramiento de Su Majestad como Camarera de Honor de la Patrona de Castelló.

Los Reyes, en diciembre de 1976, en el balcón del Ayuntamiento de Castelló junto al entonces alcalde, Vicente Pla. / Mediterráneo

Esta será la cuarta visita que realiza a la capital de la Plana si bien será la segunda que haga al consistorio, por que Carrasca ha afirmado que esta visita de Doña Sofía a nuestro Ayuntamiento supone un gran honor y un hecho histórico, que llena de orgullo a la ciudad de Castellón, ya que va a permitir que Su Majestad pueda recibir el cariño de los castellonenses, cuando se cumplen 50 años de la anterior visita real al Consistorio, junto al Rey Juan Carlos, en 1976”.

Mayo de 1993, primera piedra de la UJI, junto al rector Francesc Michavila. / Mediterráneo

Carrasco ha asegurado que “la ciudad de Castellón va a recibir a Doña Sofía con los brazos abiertos, como siempre ha hecho con los miembros de la Casa Real. Esperamos que Doña Sofía guarde esta visita en su memoria con el mismo afecto y cariño que nuestra ciudad y este Ayuntamiento está preparando su llegada”.

La primera visita que la actual reina emérita realizó al Ayuntamiento fue a principios del mes de diciembre de 1976 junto al entonces rey Juan Carlos y fueron recibidos por el alcalde Vicente Pla. Allí firmaron en el Libro de Honor y se asomaron al balcón principal donde fueron vitoreados por la ciudadanía. Además, durante esa visita acudió también a la basílica del Lledó donde fue nombrada Camrera de Honor de la Real Cofradía de la Virgen del Lledó. Allí estuvo acompañada por la esposa del alcalde y por las reinas de las fiestas de Castelló, Pilar Gimeno y María Estela Albella.

La Reina Doña Sofía con los voluntarios del Banco de Alimentos, en abril de 2022. / Mediterráneo

El 19 de mayo de 1993, también asistió a la colocación de la primera piedra de la Universitat Jaume I y fue en abril del año 2022, también estuvo en Castelló donde se reunió con los representantes y voluntarios del Banco de Alimentos.