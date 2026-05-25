Stop al mal uso de los patinetes eléctricos. Castelló pone el foco en los institutos

El Ayuntamiento de Castelló informará de forma especial a los jóvenes en el mes de junio sobre le uso de los patinetes eléctricos y dentro de la campaña Castelló se mueve mejor para dar a conocer la Ordenanza de Movilidad Sostenible que recoge, de forma especial, el uso de estos vehículos en la vía pública así como la regulación de la zona de bajas emisiones.

Así lo ha explicado este lunes el concejal de Movilidad, Gonzalo Romero, quien ha destacado que los informadores darán a conocer esta norma a la salida de los institutos a partir de la semana que viene "ya que los jóvenes utilizan en gran medida este medio de transporte para desplazarse por la capital". Además, en septiembre, y coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad, la campaña se extenderá por los barrios con el fin de dar a conocer este texto que el Ayuntamiento aprobó el 31 de julio de 2025.

El concejal de Movilidad, Gonzalo Romero, junto a dos informadores. / P. A.

Romero ha recordado que el usuario del patinete eléctrico no puede circular por las aceras y la velocidad máxima es de 25 km/h "para mejorar la convivencia entre vehiculos, peatones y bicicletas y cumplir la ordenanza". "Esta campaña tiene como objetivo acercar a la ciudadanía la nueva ordenanza, con informadores a pie de calle, para informar, resolver dudas y fomentar una movilidad más segura, ordenada y respetuosa en la ciudad”, ha afirmado Romero.

La campaña sobre la Ordenanza de Movilidad Sostenible también explicará los objetivos de la zona de bajas emisiones cuyos accesos no se cierran al tráfico y se puede acceder a los párkings y a las zonas de estacionamiento habilitadas. El objetivo es contar con una buena calidad de aire y solo en episodios de contaminacion se cerrarían determinadas calles del centro hasta recuperar los niveles de aire óptimos.

Dos usuarias de patinetes en la vía pública de Castelló. / GABRIEL UTIEL BLANCO

El edil ha destacado que se ha renovado el Bicicas con 500 bicicletas nuevas y más de 60 bases por toda la ciudad que existen más de 80 kilometros de carriles bici en el término municipal y dos párkings disuasorios (uno en la estación de Renfe y otro en el antiguo mercado del lunes). Unas medidas de movilidad que se complementarán con un mayor número de líneas de autobús y la renovación de la flota de autobuses. "Seguimos trabajando para hacer de Castellón una ciudad más plural, abierta y sostenible", ha dicho.

Plan de Movilidad Urbana Sostenible

Por otra parte, el concejal ha comentado que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible "podría estar elaborado en septiembre y, tras seguir y concluir con los trámites de la Generalitat Valenciana, podría entrar en vigor a finales de este año".