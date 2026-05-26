Castelló acogerá una exposición de Velázquez para personas ciegas y abrirá ya la Oficina de la Discapacidad este año

Castelló acogerá una exposición de diez cuadros de Velázquez trabajados por una empresa para que las personas ciegas puedan acceder y disfrutar del arte con motivo de la celebración de la Semana del Grupo Social ONCE que tendrá lugar en toda la Comunitat Valenciana del 1 al 7 de junio con una programación de 20 actos en 14 localidades diferentes y que en la capital se materializará con esta muestra artística y alguna actuación de la rondalla de la ONCE. Así lo han anunciado este martes la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y el presidente del Consejo Territorial de la ONCE de la Comunitat Valenciana, Enrique Llin. La apertura de la exposición será en la calle Marqués de la Ensenada número 33.

Carrasco junto a Llin y Galiana y otros miembros del Cosnejo Territorial de la ONCE Comunitat Valenciana, este lunes. / Mediterráneo

Llin ha explicado que en Castelló hay 500 personas invidentes afiliadas a la ONCE y que el objetivo de estos actos es mostrar cómo la tecnología que permite el acceso a estas personas a la comunicación y la cultura y potencia la inclusión convirtiéndose en una aliada para estos castellonenses. De hecho, los representntes de este Consejo Territorail han mostrado en el consistorio una pequeña exhibición con varios aparatos tecnológicos como una freidora o una encimera o una línea braille para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía invidente.

Una pequeña muestra de utensilios y aparatos que facilitan el día a día a las personas ciegas. / Mediterráneo

Por su parte, Carrasco ha remarcado la necesidad de la "autonomía" y ha destacado la importancia de trabajar por la igualdad de oportunidades "porque la inclusión es una forma concreta de transformar la sociedad porque Castellón es una ciudad comprometida, cercana y solidaria que avanza para no dejar a nadie atrás". Ha recordado también que el Ayuntamiento hace especial hincapié en adaptar la ciudad "y el proyecto más importante actual es la reforma del centro cultural Menador, en la plaza Huerto Sogueros, para su accesibilidad", además de las plataformas únicas, la adaptación de los mercados municipales o de los semáforo. "Estamos intentando adaptar la ciudad a las diferentes realidades, ha manifiestado.

Enrique Llin y Begoña Carrasco durante la presentación, este martes. / Mediterráneo

En cuanto a la Oficina de la Discapacidad, la alcaldesa ha asegurado que "pronto será una realidad, antes de que finalice el año" y que estará ubicada en el edificio Borrull. Vicente Galiana, responsable de Usuarios de Perros Guía y que será el responsable de esta Oficina también ha asistido a la presentación de esta programación junto a su perro guía, Preston.

"Estamos esperando que nos llegue el mobiliario de la oficina que será atendida por Galiana y allí los usuarios podrán remitir sus quejas, sugerencias para mejorar la accesibilidad en la ciudad, recibir información de ayudas o realizar solicitudes todas las personas con discapacidad", ha destacado la alcaldesa.