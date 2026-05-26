Castelló estrena su propio Hogwarts: lugar, horarios, cómo reservar...

Si Hogwarts existe en la imaginación de millones de lectores, Emilio Ponce ha decidido acercarlo un poco más a la realidad con una escuela donde la magia se aprende, se practica y se comparte. Ubicada en la calle Rafalafena, número 3, de Castelló, a La Casa de la Magia Emilio Ponce no solo se irá a disfrutar sino que de allí surgirán pequeños aprendices de mago.

Y es que este nuevo proyecto, inaugurado este martes por la tarde, nace con una finalidad didáctica y no lúdica, ya que lo que se pretende es que se conozca la magia «desde sus orígenes en Egipto hasta la actualidad». «No quiero que los niños vengan a jugar sino a aprender», explica Ponce, especializado en magia de cerca (close-up), una modalidad en la que los trucos se realizan a muy corta distancia del público, normalmente con cartas, monedas u objetos cotidianos.

La Casa de la Magia Emilio Ponce cuenta con un aula didáctica, una sala museo, un escape room basado en la vida de Houdini y una sala de espectáculos con una capacidad máxima de 20 personas. Para acceder ahí habrá que pedir cita previa ya que habrá pases familiares y pases para adultos (mayores de 18 años), así como visitas para los centros escolares de la provincia de Castellón.

«Poner en marcha este proyecto es mi sueño de toda la vida. Desde que comencé en el mundo de la magia pensé en acercar la magia a niños y adultos, y por fin es ya una realidad», añade Ponce, quien reconoce que «esto no nace como algo solo algo para mí ya que quiero que sea una apuesta cultural para todo Castelló».

La 'Casa de la magia Emilio Ponce' abre sus puertas. / Mediterráneo

Así, a partir de este miércoles todo aquel que lo desee podrá agendar una vista, que tendrán lugar viernes por la tarde, sábados mañana y tarde, y domingos por la mañana.

Una ‘Summer School’ distinta

La propuesta de Ponce se completa con una escuela de verano de lo más curiosa. Bajo el lema La Mansión de los secretos, abrirá sus puertas desde finales de junio y hasta el 15 de agosto, en horario de 7.30 a 15.00 horas, y estará dirigida a niños a partir de cinco años. Habrá magia profesional (cartomagia y varitas) y ciencia mágica (alquimia, pociones, STEM...), se trabajará la expresión corporal (teatro y clown) y se pondrá en marcha la aventura y el ingenio con distintos retos, escape rooms y gymkhanas.

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Sin lugar a dudas, un lugar mágico donde los más pequeños podrán disfrutar del verano desde un prisma diferente.