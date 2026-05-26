Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Actos vandálicos CSIFCaso ZapateroVuelos Aeropuerto CastellónEmprendedores cerámicaCae clan familiarComplejo turístico en el interiorEstafa en Wallapop
instagramlinkedin

Ayuntamiento

Castelló recurre a tres influencers para dinamizar el comercio

Campaña especial centrada en las colecciones de Primavera-Verano de los establecimientos de la capital

Imagen de archivo de un desfile de modelos de los comercios de moda en Castelló.

Imagen de archivo de un desfile de modelos de los comercios de moda en Castelló. / ERIK PRADAS

Ramón Pérez

Castellón

La concejalía de Comercio y Consumo ha presentado este martes una nueva campaña de promoción comercial centrada en las colecciones de Primavera-Verano de los establecimientos de la ciudad, una iniciativa innovadora que busca reforzar la visibilidad y el atractivo del comercio local mediante acciones de comunicación en redes sociales de la mano de reconocidos influencers castellonenses. La presentación ha estado encabezada por el concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, y ha contado con la presencia de Begoña Campos.

La iniciativa contará con la colaboración de los influencers Javier Almodóvar, Vicky Llop y Begoña Campos y contempla varias acciones audiovisuales en Instagram con el objetivo de acercar el comercio local al público joven, reforzar su visibilidad en redes sociales y dinamizar las compras en los establecimientos de proximidad.

En concreto, se desarrollará a través de cuatro acciones audiovisuales en Instagram, donde los creadores de contenido mostrarán productos y propuestas de moda, complementos y tendencias de temporada disponibles en distintos comercios de Castelló. El objetivo principal es acercar el comercio de proximidad a un público más joven, utilizando para ello un lenguaje cercano, dinámico y adaptado a los nuevos hábitos de consumo y comunicación digital.

El concejal Vidal y Campos en la presentación de la capaña, este martes en Castelló.

El concejal Vidal y Campos en la presentación de la capaña, este martes en Castelló. / Mediterráneo

Durante la presentación, Vidal ha destacado que “el comercio local debe estar presente allí donde se encuentran hoy los consumidores, y especialmente los jóvenes, que utilizan las redes sociales como principal canal de información e inspiración a la hora de realizar sus compras”. En este sentido, el edil ha señalado que “desde la concejalía seguimos trabajando para impulsar campañas modernas, atractivas y adaptadas a la realidad actual, con el objetivo de ayudar a nuestros comercios a ganar visibilidad y posicionarse también en el entorno digital”.

Asimismo, Vidal ha explicado que esta acción forma parte de la estrategia municipal de apoyo y dinamización del comercio urbano, apostando por herramientas innovadoras y fórmulas de promoción que permitan conectar con nuevos perfiles de consumidores. “Queremos trasladar una imagen actual, moderna y competitiva del comercio de Castellón, poniendo en valor el esfuerzo diario de nuestros comerciantes y la capacidad que tienen para ofrecer productos de calidad, atención personalizada y una experiencia de compra diferenciada”, ha afirmado.

Noticias relacionadas y más

El concejal ha subrayado además la importancia de contar con perfiles locales para el desarrollo de esta campaña, ya que “la colaboración con influencers castellonenses permite generar una comunicación mucho más cercana y auténtica, además de reforzar el sentimiento de pertenencia y el apoyo al comercio de nuestra ciudad”. Vidal también ha agradecido la implicación de todos los participantes y de los establecimientos adheridos a esta iniciativa, destacando “la buena disposición del sector comercial para sumarse a propuestas innovadoras que contribuyen a seguir modernizando y promocionando el comercio local”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cierra una conocida franquicia del centro de Castelló y da paso a un nuevo negocio
  2. Educación suspende las clases en un colegio de Castelló por la presencia de ratas
  3. El barrio del centro de Castelló donde casi la mitad de vecinos son extranjeros: mayoría de sudamericanos y renta per cápita muy modesta
  4. Así se construye el innovador edificio prefabricado que Castelló levantará en tiempo récord
  5. Un gigante del textil cierra sus puertas en el centro de Castelló de forma inminente
  6. Adiós a un negocio clásico de la Magdalena en Castelló: 'Ha habido niñas a las que he visto formar una familia. Muchos clientes los considero amigos
  7. Un refugio antiaéreo a 50 metros de la playa de Castelló
  8. La Potra Salvaje y la prestigiosa orquesta La Misión pondrán el ritmo musical a las fiestas de Sant Pere 2026 en el Grau de Castelló

Castelló recurre a tres influencers para dinamizar el comercio

Castelló recurre a tres influencers para dinamizar el comercio

Castelló acogerá una exposición de Velázquez para personas ciegas y abrirá ya la Oficina de la Discapacidad este año

Castelló acogerá una exposición de Velázquez para personas ciegas y abrirá ya la Oficina de la Discapacidad este año

De Castellón a la Luna: el ‘GPS’ europeo que guiará la nueva exploración espacial

De Castellón a la Luna: el ‘GPS’ europeo que guiará la nueva exploración espacial

Toma nota sobre lo que tienes que hacer para poder subir en globo aerostático en el III Festival del Viento de Castelló

Toma nota sobre lo que tienes que hacer para poder subir en globo aerostático en el III Festival del Viento de Castelló

La Reina Sofía llega a Castelló este miércoles. Estas son sus otras tres visitas a la capital de la Plana

La Reina Sofía llega a Castelló este miércoles. Estas son sus otras tres visitas a la capital de la Plana

División entre los vecinos del nuevo pipicán de Castelló: "Era necesario, pero a algunos les va a costar llegar"

División entre los vecinos del nuevo pipicán de Castelló: "Era necesario, pero a algunos les va a costar llegar"

Castelló retoma su vía verde desde el Grau a la Magdalena: permiso de Puertos del Estado, 6,55 kilómetros y un proyecto de cuatro meses

Castelló retoma su vía verde desde el Grau a la Magdalena: permiso de Puertos del Estado, 6,55 kilómetros y un proyecto de cuatro meses

El estado de las calles y aceras, la canción de la Magdalena y la vivienda llegan al pleno de Castelló

El estado de las calles y aceras, la canción de la Magdalena y la vivienda llegan al pleno de Castelló
Tracking Pixel Contents