Castelló recurre a tres influencers para dinamizar el comercio

La concejalía de Comercio y Consumo ha presentado este martes una nueva campaña de promoción comercial centrada en las colecciones de Primavera-Verano de los establecimientos de la ciudad, una iniciativa innovadora que busca reforzar la visibilidad y el atractivo del comercio local mediante acciones de comunicación en redes sociales de la mano de reconocidos influencers castellonenses. La presentación ha estado encabezada por el concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, y ha contado con la presencia de Begoña Campos.

La iniciativa contará con la colaboración de los influencers Javier Almodóvar, Vicky Llop y Begoña Campos y contempla varias acciones audiovisuales en Instagram con el objetivo de acercar el comercio local al público joven, reforzar su visibilidad en redes sociales y dinamizar las compras en los establecimientos de proximidad.

En concreto, se desarrollará a través de cuatro acciones audiovisuales en Instagram, donde los creadores de contenido mostrarán productos y propuestas de moda, complementos y tendencias de temporada disponibles en distintos comercios de Castelló. El objetivo principal es acercar el comercio de proximidad a un público más joven, utilizando para ello un lenguaje cercano, dinámico y adaptado a los nuevos hábitos de consumo y comunicación digital.

El concejal Vidal y Campos en la presentación de la capaña, este martes en Castelló. / Mediterráneo

Durante la presentación, Vidal ha destacado que “el comercio local debe estar presente allí donde se encuentran hoy los consumidores, y especialmente los jóvenes, que utilizan las redes sociales como principal canal de información e inspiración a la hora de realizar sus compras”. En este sentido, el edil ha señalado que “desde la concejalía seguimos trabajando para impulsar campañas modernas, atractivas y adaptadas a la realidad actual, con el objetivo de ayudar a nuestros comercios a ganar visibilidad y posicionarse también en el entorno digital”.

Asimismo, Vidal ha explicado que esta acción forma parte de la estrategia municipal de apoyo y dinamización del comercio urbano, apostando por herramientas innovadoras y fórmulas de promoción que permitan conectar con nuevos perfiles de consumidores. “Queremos trasladar una imagen actual, moderna y competitiva del comercio de Castellón, poniendo en valor el esfuerzo diario de nuestros comerciantes y la capacidad que tienen para ofrecer productos de calidad, atención personalizada y una experiencia de compra diferenciada”, ha afirmado.

El concejal ha subrayado además la importancia de contar con perfiles locales para el desarrollo de esta campaña, ya que “la colaboración con influencers castellonenses permite generar una comunicación mucho más cercana y auténtica, además de reforzar el sentimiento de pertenencia y el apoyo al comercio de nuestra ciudad”. Vidal también ha agradecido la implicación de todos los participantes y de los establecimientos adheridos a esta iniciativa, destacando “la buena disposición del sector comercial para sumarse a propuestas innovadoras que contribuyen a seguir modernizando y promocionando el comercio local”.