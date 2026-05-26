¿Qué significa el nuevo mural junto al Casal Jove del Grau de Castelló?

La concejala de Juventud y teniente de alcalde del Grau, Ester Giner, ha participado en el acto de clausura de la actividad de creación del mural juvenil participativo en la entrada del Casal Jove. Un mural elaborado por jóvenes vinculados a entidades sociales de la provincia, como Fundación Amigó, Fundación Salud y Comunidad y Fundación Apip-Acam.

La iniciativa, impulsada por EAPN CV (European Anti-Poverty / Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa en la Comunitat Valenciana) de la mano de la concejalía de Juventud, ha reunido a una veintena de jóvenes de entre 16 y 30 años que han trabajado en torno a la diversidad, la participación juvenil y los derechos a través del arte urbano y la expresión colectiva.

El proyecto se inició el pasado 19 de mayo con una primera sesión participativa en el Casal Jove de Castelló, donde los participantes reflexionaron y aportaron ideas sobre derechos, participación y juventud, además de recoger propuestas para el diseño del mural. La segunda sesión se ha desarrollado hoy en la entrada del Casal Jove, con la ejecución colectiva de la obra.

Giner ha destacado que “este tipo de encuentros fomentan una participación juvenil activa, real y transformadora, especialmente entre jóvenes que necesitan espacios donde ser escuchados y reconocidos”. La edil ha subrayado que “estamos encantados de colaborar en iniciativas que convierten la creatividad en una herramienta de empoderamiento y de construcción colectiva”.

Características del mural

El mural, pintado en la pared de la explanada del Casal Jove y con unas dimensiones aproximadas de entre 8 y 10 metros de largo por 2 metros de alto, combina colores vivos y diferentes elementos simbólicos relacionados con la diversidad, la convivencia y los derechos de la juventud. En la obra aparecen huellas, corazones, casas de distintos colores, barcos de papel y un planeta tierra, además de la figura central de una joven sosteniendo una señal de STOP, como símbolo de rechazo frente al odio y la discriminación.

El mural incluye también el mensaje L’empatia, el respecte i la diversitat són la millor resposta enfront de l’odi i la discriminació, reforzando la idea de que la empatía, la participación y el respeto son herramientas fundamentales para construir una sociedad más inclusiva y cohesionada.

La actividad ha sido dinamizada por las artistas La Nena Wuapa y Nayra López Martos, ambas con experiencia en arte urbano, procesos participativos y proyectos de intervención social. Esta propuesta ha permitido que los jóvenes expresen sus vivencias, generen discurso colectivo y trasladen propuestas vinculadas a políticas públicas, reforzando la relación entre juventud y administración.

Giner ha señalado que “desde la concejalía de Juventud queremos seguir consolidando espacios de participación donde los jóvenes no sean solo destinatarios de políticas, sino protagonistas capaces de aportar ideas, experiencias y soluciones”. En este sentido, ha añadido que “escuchar a la juventud es imprescindible para construir una ciudad más inclusiva, diversa y comprometida con sus derechos”.

La iniciativa se enmarca en el programa subvencionado por IRPF “La juventud como agente de cambio para la integración social y la defensa de sus derechos”, de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia de la Generalitat Valenciana.