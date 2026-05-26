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Los días 6 y 7 de junio

Toma nota sobre lo que tienes que hacer para poder subir en globo aerostático en el III Festival del Viento de Castelló

Este año hay un globo de las Fuerzas Armadas como novedad

Imagen de archivo de los globos aeroestáticos en el Aeroclub de Castellón.

Imagen de archivo de los globos aeroestáticos en el Aeroclub de Castellón. / ERIK PRADAS

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

El III Festival del Viento llega este año a Castelló con diversas novedades como las cometas con luces y el incremento del número de globos aeroestáticos que pasan de cinco a siete y que incorpora la novedad del que pertenece a las Fuerzas Armadas que estará acompañado de un equipo de información y captación ubicado también en el Aeroclub de Castellón, tras las gestiones realizadas por la Subdelegación de Defensa en Castellón y estarán nuevamente representadas en este evento, al igual que ya ocurrió en la pasada edición con la Exposición del Museo de Historia del Ejército del Aire y del Espacio Volar, historia de una aventura.

Globo aerostático de las Fuerzas Armadas.

Globo aerostático de las Fuerzas Armadas. / Mediterráneo

El globo aerostático de las Fuerzas Armadas es una herramienta de marketing y comunicación utilizada por el Ministerio de Defensa para fomentar el reclutamiento de nuevos soldados y marineros. Comenzó a utilizarse en el año 2006 y se emplea preferentemente en ferias de empleo, eventos educativos y exposiciones públicas para captar la atención de los jóvenes y proporcionar información sobre la carrera militar y las Fuerzas Armadas. El globo aerostático muestra una imagen con la inscripción Fuerzas Armadas junto con la dirección web oficial de captación y un gráfico representativo del personal militar. Este globo tiene unas dimensiones de al menos 20 metros de altura, incluyendo la envoltura, los quemadores y la barquilla, según han explicado desde la Subdelegación de Defensa.

A este globo militar se suman otros cinco nacionales y uno internacional propiedad de un cometista que también estará en el festival, por lo que está previsto que los siete puedan prestar servicio el sábado y el domingo (6 y 7 de junio) a partir de las 19.00 horas aunque "todo depende de la brisa del mar", han informado fuentes del Aeroclub de Castellón.

De esta forma, habrá mil tickets disponibles para el sábado y mil para el domingo y los interesados tendrán que desplazarse hasta el aeródromo para recogerlos a partir de las 12.00 horas en la caseta de información. Los interesados deberán llevar el DNI y se repartirán un máximo de cinco por persona. Hay que recordar que en cada cesta caben entre dos y seis personas.

Vuelos acrobáticos

Por otra parte, el Festival del Viento acogerá el entrenamiento de vuelos acrobáticos el domingo por la mañana y por la tarde, también en las instalaciones del aeroclub.

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Hay que recordar que este encuentro contará, además de los globos aeroestáticos, con 200 cometas de varios países, actuaciones musicales, talleres infantiles y actividades deportivas en las del playas del Gurugú y del Pinar.

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